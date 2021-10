SCPI Crédit Mutuel Pierre 1 (La Française) : une parfaite stabilité du dividende en 2020 et au S1 2021

La SCPI Crédit Mutuel Pierre 1 de la société de gestion La Française AM capitalise à aujourd’hui environ 1,1 milliard € après presque un demi-siècle d’existence. Devant faire face depuis plusieurs années à un afflux de retraits que la collecte ne pouvait absorber, la société de gestion a décidé de mettre en place fin 2018 un fonds de remboursement permettant de proposer aux associés souhaitant revendre leurs parts une solution de liquidité. Trimestre après trimestre, une partie des parts en attente de retrait ont ainsi pu être rachetées par la SCPI. Il reste à fin juin 2021 130.853 parts en attente de retrait (soit environ 30 millions € au prix de retrait de 232€ par part).

Hormis ce problème de liquidité que la société de gestion est en passe de régler, la SCPI Crédit Mutuel Pierre 1 extériorise de bons indicateurs financiers, en particulier à l’aune de la pandémie de Covid-19 qui sévit depuis plus de 18 mois. En 2020, le TDVM (taux de distribution sur valeur de marché) a atteint 4,00%, soit exactement le même niveau qu’en 2017, 2018 et 2019. Aux 1er et 2ème trimestres 2021, avec des acomptes versés de 2,85€ par part, le rythme des années précédentes est maintenu, compte tenu d’un « bon taux d’encaissement des loyers ».

Le patrimoine de Crédit Mutuel Pierre 1 est concentré sur la région parisienne à hauteur de 76,8% (dont 25% à Paris intra muros), majoritairement sur des actifs de bureaux. Au 31/12/2020, la SCPI détenait 114 immeubles en direct et 57 via des SCI pour une surface locative globale d’environ 340.000 m2.

La société de gestion a précisé dans son bulletin trimestriel d’information au titre de T1 2021 que la valeur de réalisation de la SCPI avait augmenté en 2020, ce qui a permis de rehausser le prix de rachat par le fonds de remboursement (232€ par part au lieu de 230€ précédemment).

Pour accélérer la sortie des associés en attente de retrait en alimentant le fonds de remboursement, La Française AM a réussi au 1er trimestre 2021 « la première phase opérationnelle de la mise en œuvre du plan d’action lancé au trimestre précédent » avec des cessions de 5 actifs pour un montant global de 27 millions € (promesses de vente signées au T1 2021, effectives au T2). Ces immeubles sont répartis entre l’Île-de-France, la région de Lyon et l’Alsace. En 2020 déjà, plus de 12.000 m2 avaient été cédés pour 13,5 millions €. Le fonds de remboursement de la SCPI Crédit Mutuel Pierre 1 affichait à fin mai 2021 un solde limité à 142.000 €. La société de gestion a donc décidé de le réalimenter à hauteur de 10 millions € à fin juin 2021.