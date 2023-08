SCPI Cap Foncières et Territoires : 5,63% de taux de distribution au 1er trimestre 2023

La société de gestion Foncières & Territoires revendique plus de 25 ans d’expérience dans la création et la gestion de fonds investis en immobilier d’entreprise avec une maitrise de l’intégralité de la chaîne de valeur : collecte de capitaux auprès des investisseurs, acquisitions et arbitrages d’actifs, gestion locative du patrimoine immobilier.

Au 1er trimestre 2023, sa SCPI Cap Foncières et Territoires, lancée il y a bientôt 10 ans, confirme sa belle performance dans la lignée de 2022 avec un acompte sur dividende trimestriel de 3,63 euros par part, soit 5,63% de taux de distribution net. La collecte réalisée (5,6 millions d'euros) permet de maintenir un rythme dynamique d’acquisitions. Il faut également saluer son obtention de la Victoire de la Pierre Papier (attribuée par le magazine Gestion de Fortune) dans la catégorie « meilleure SCPI à capital variable diversifiée de moins de 500 millions d'euros » !

Une distribution qui reste largement au-delà de la moyenne du marché

Avec un acompte de 3,63 euros par part au 1er trimestre 2023 , correspondant à un taux de distribution annualisé de 5,63%, la SCPI Cap Foncières & Territoires fait un peu mieux qu’au T1 2022 : 3,54 euros par part et 5,55% en rythme annualisé de dividende sur valeur de marché . De même que l’année 2022, avec 5,92% de taux de distribution net, avait fait mieux que 2021 (5,61%).

La société de gestion avait précisé dans son dernier rapport annuel que ce taux de distribution 2022, très proche de la barre des 6% avait été réalisé « sans artifice, composé exclusivement de revenus fonciers, tout en maintenant un report à nouveau intéressant ». Ces performances, plus de 100 points de base au-dessus de la moyenne du marché, sont assez impressionnantes pour une SCPI qui extériorise une forte mutualisation géographique dans les différentes régions françaises , une bonne diversification sectorielle (51% de bureaux, 22% de commerces, 18% de locaux d’activité, 8% de centres de formation et 1% de locaux d’habitation au 31/12/2022) et une mutualisation intéressante en termes de typologies de locataires .

Une collecte dynamique qui permet de maintenir le rythme des acquisitions

« Pour que le modèle fonctionne, il est indispensable de sélectionner des actifs immobiliers bien situés , bien construits et très diversifiés , comprenant de nombreux locataires (…) », précise la société de gestion Foncières & Territoires dans son dernier bulletin trimestriel d’information. En pratique, il s’agit d’actifs immobiliers implantés dans les principales métropoles françaises et loués « à de belles signatures ».

Pour la SCPI Cap Foncières & Territoires, la collecte est au rendez-vous, ce qui permet de réaliser de belles acquisitions avec une grande sélectivité. À titre d’exemple, on peut mentionner les 8 acquisitions de 2022 réalisées pour un montant global de 18 millions d'euros , qui permettent d’investir en grande partie une collecte nette de 22 millions d'euros l’année dernière. Au 1er trimestre, ce sont 5,6 millions d'euros de capitaux qui ont été collectés auprès des associés , avec 3 acquisitions réalisées pour 5,8 millions d'euros au mois de mars :

un actif de bureaux à Grenoble négocié à 6,15% de rendement immobilier ;

un local mixte activités/bureaux situé à Voiron : 7,87% de rendement ;

un local commercial à Dijon signé à 6,98% de rendement locatif immédiat ;

ainsi que deux réservations pour 6,6 millions d'euros (Aix-en-Provence et Nancy) avec des rendements compris entre 6% et 6,50%.

Un taux d’occupation très élevé, une récompense bien méritée

Les équipes de gestion locative de la SCPI Foncières & Territoires, dispatchées sur trois implantations régionales (Lyon, Nancy et Nantes), sont au plus près du terrain et accomplissent un travail impressionnant d’optimisation locative . La société de gestion décrit ce pôle de gestion interne comme « expérimenté, agile et réactif ».

Les chiffres qui parlent d’eux-mêmes : un taux d’occupation financier (TOF) de 98,52% pour la SCPI au T1 2023 , ainsi qu’ un taux de recouvrement des loyers de 99,70% auprès des 88 locataires du portefeuille sur cette même période . Ce bon suivi de l’activité locative et les performances financières qui en découlent logiquement, ont été reconnus par les observateurs du marché puisque Cap Foncières & Territoires a été récompensée cette année par la Victoire de la Pierre Papier (magazine Gestion de Fortune) de la meilleure SCPI à capital variable diversifiée de moins de 500 millions d'euros .

