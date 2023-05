SCPI Cap Foncières et Territoires : 22 millions € de collecte en 2022

La SCPI Cap Foncières et Territoires a atteint 65 millions d'euros de capitalisation à fin 2022 avec 22 millions d'euros de collecte nette réalisée sur l’ensemble de l’année dernière. Malgré un environnement macro-économique et géopolitique que la société de gestion Foncières et Territoires décrit comme « chahuté », la capitalisation de ce véhicule immobilier diversifié créé il y a une dizaine d’années a donc augmenté de 53% en un an, avec une progression de 47% du nombre d’associés.

Parallèlement à cette commercialisation qui décolle, la performance financière de la SCPI Cap Foncières et Territoires compte parmi les meilleures du marché avec un taux de distribution de 5,92% en 2022 et une revalorisation du prix de part de 1,18% le 30 décembre 2022.

Collecte et investissements au rendez-vous en 2022

Depuis son lancement en 2013, la SCPI Cap Foncières et Territoires poursuivait un rythme de commercialisation relativement tranquille avec une capitalisation qui atteignait à fin 2020 moins de 30 millions euros , à l’issue de sept exercices complets. 2021 a marqué le réveil commercial de ce fonds immobilier diversifié avec une collecte de 14,3 millions d'euros , propulsant la capitalisation à 42 millions d'euros (+51% par rapport à fin 2020), et ceci malgré un contexte encore fortement perturbé par la pandémie de Covid-19.

2022 a confirmé cette tendance avec un nouveau record de collecte pour la SCPI Cap Foncières et Territoires de 22 millions d'euros, conduisant à une capitalisation de 65 millions d'euros en fin d’année dernière. Le nombre d’associés de la SCPI a franchi en 2022 la barre symbolique des 1.000 avec 1.256 épargnants ayant investi dans ce fonds au 31/12/2022 (+47% par rapport au 31/12/2021).

Parallèlement à cette dynamique commerciale, la société de gestion a œuvré sans relâche pour investir les capitaux collectés en se reposant sur les trois implantations géographiques de ses équipes d’investissement : Lyon, Nancy et Nantes. De plus, de nombreuses acquisitions ont été réalisées sur plusieurs typologies d’immobilier : des commerces (dont en particulier un centre commercial à Vitrolles acheté pour 2,3 millions d'euros avec un rendement immobilier de 6,60%), des locaux d’activités et des immeubles de bureaux.

Une performance globale de 7,10% en 2022

« La gestion de proximité avec les locataires – 82 locataires occupent les actifs de la SCPI Cap Foncières et Territoires au 31/12/2022 – a permis un excellent taux de recouvrement des loyers de 99.16% sur l’année 2022 et donc, un taux de distribution de 5,92% sur l’année , plaçant la SCPI Cap Foncières & Territoires dans le Top 10 des meilleures SCPI de rendement », résume la société de gestion dans le dernier bulletin trimestriel d’information, publié au titre du 4ème trimestre 2022.

Si l’on ajoute à ce rendement distribué de 5,92% la revalorisation exceptionnelle du prix de la part de 1,18% effectuée le 30 décembre 2022 (la seconde revalorisation depuis le lancement de cette SCPI après celle de 2% décidée en 2020), la performance globale du véhicule atteint 7,10% en 2022 , ce qui en fait une des toutes meilleures SCPI du marché selon ce critère . Sur 5 ans, le TRI de la SCPI Cap Foncières et Territoires atteint 5,65%.

En savoir plus sur nos SCPI de rendement Retrouvez cet article sur Primaliance.com