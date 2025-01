Schizophrénie, dépression... Vivre en ville détériore votre santé

Les habitants des villes sont plus susceptibles de contracter des maladies. Un effet qui pourrait être amplifié si les villes en question sont laides.

Bientôt un lien établi entre ville laide et mauvaise santé? L’université de Cambridge mène une étude afin d’évaluer si certaines façades de bâtiments peuvent entraîner une neuroinflammation, un mécanisme pathologique commun à plusieurs maladies du cerveau. Elle cherche à établir un lien direct entre l’apparence d’un bâtiment et une réaction psychologique.

Vivre dans une ville, qu’elle soit belle ou non, a en tout cas des conséquences négatives sur les habitants. Les personnes ayant grandi dans un milieu urbain dense (dans une ville de 50.000 habitants par exemple), sont plus susceptibles d’être atteintes de schizophrénie à l’âge adulte que les personnes ayant évolué dans un milieu urbain moins dense, expliquait déjà une étude publiée dans la revue The Lancet en 1992. Celles ayant grandi en milieu rural ont encore moins de chance de développer des troubles de ce type.

De même, The British journal of psychiatry démontre que vivre dans une zone fortement urbanisée est lié à une incidence plus forte de pathologies dépressives, d’après une analyse menée sur 4,4 millions de personnes, comme le rapporte l’agence Science & the City, qui œuvre pour la prise en compte des sciences du cerveau et du comportement dans les projets urbains.

Une architecture apaisante

Le lien entre mauvaise santé et laideur urbanistique n’est toutefois pas nouveau. Des architectes s’intéressaient déjà à cette question dans les années 1960. L’architecte danois Jan Gehl et l’activiste américaine Jane Jacobs assuraient que l’urbanisme des villes frôlait l’inhumain. Ils manquaient toutefois de preuves tangibles pour renverser le statu quo, rapporte Slate . Aujourd’hui la santé mentale semble revêtir une importance toute particulière.

À Villagrande Strisaili, en Sardaigne, par exemple, les centenaires sont la norme . Sur 3000 habitants, 5 étaient des centenaires en 2016. Quel est leur secret de longévité? Des rues en lacet qui contraignent les habitants à marcher sur des pentes montagneuses. De plus, les maisons comprennent de nombreux escaliers. Les locaux conservent ainsi une certaine forme physique. Les demeures mitoyennes favorisent les interactions entre voisins et libèrent de l’ocytocine, ce qui diminue le stress.

Certains architectes n’ont ainsi pas attendu le résultat d’études de ce type pour penser l’architecture en fonction des besoins des malades. C’est ce que l’on appelle la neuroarchitecture, une architecture apaisante. Un hôpital psychiatrique près de Lyon a inauguré une unité pour patients atteints de troubles autistiques sévères . Des alcôves ont été installées pour permettre aux patients de s’isoler. Les formes arrondies offrent un sentiment de protection.