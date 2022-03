Santé : la téléexpertise ouverte à tous pour accélérer les diagnostics de spécialistes

Les médecins généralistes pourront solliciter des spécialistes via une messagerie sécurisée. (DARKOSTOJANOVIC / PIXABAY)

La téléexpertise, jusqu'à présent réservée à quelques patients, va être étendue à tous à partir du 1er avril. Les médecins généralistes pourront ainsi solliciter des spécialistes via une messagerie sécurisée pour un avis. En cas d'urgence, les patients obtiendront plus facilement un rendez-vous.

Dermatologue, gynécologue, ophtalmologue... Aujourd'hui, il est de plus en plus compliqué de prendre rendez-vous chez un spécialiste. Pour lutter contre les semaines voire les mois d'attente pour une prise de rendez-vous, l'Assurance maladie a décidé d'étendre son dispositif de téléexpertise à tous les patients, dès le 1er avril. Jusque-là, le système était réservé à des personnes touchées par des maladies rares ou résidant dans des déserts médicaux, indique Capital .

Mais désormais, n'importe quel patient pourra y avoir accès par le biais de son médecin généraliste. En cas de doute, ce dernier pourra solliciter un spécialiste via une messagerie sécurisée. Le but est de poser un premier diagnostic et déterminer si le cas présente une urgence ou pas. Si le patient doit consulter au plus vite, le spécialiste pourra lui proposer un rendez-vous en urgence.

Pas de surcoût pour le patient

Le recours au dispositif n'entraînera pas de surcoût pour le patient. Celui-ci aura par ailleurs accès à l'avis rendu par le spécialiste dans son « espace santé », sur le site d'Ameli . Les praticiens, eux, seront rémunérés « directement par l’Assurance maladie dans la limite de quatre actes de téléexpertise par an et par patient » , précise Capital . Le généraliste touchera 10 euros et le spécialiste 20.

La téléexpertise ne sera pas disponible que pour les seuls médecins. Au 1er avril, les pharmaciens, kinésithérapeutes, et auxiliaires médicaux pourront s'en servir. Le 6 avril, ce sera au tour des orthophonistes. Enfin, les sages-femmes devraient y avoir accès en septembre prochain.