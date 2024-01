Salaires : les secteurs et les profils qui connaîtront les plus fortes augmentations en 2024

Le développement des compétences et de la performance au travail devrait être un facteur important d’augmentation. Illustration. (Free-Photos / Pixabay)

En parallèle de l’inflation, l’augmentation médiane des salaires a été de 4 % en 2023, selon les données du cabinet de conseil WTW. Cela signifie que 50 % des salariés ont connu une hausse de salaire supérieure à 4 %, et que le reste a perçu une augmentation inférieure.

En 2024, alors que l’inflation devrait se limiter à 2,5 %, les salaires devraient à nouveau augmenter de 4 %. Mais cette fois, certains profils vont être fortement avantagés, selon un sondage du cabinet WTW réalisé auprès de 922 entreprises françaises spécialisées dans six grands secteurs d’activité, rapporte Capital , mercredi 17 janvier 2024.

Tensions, numérique et performance

« 2024 sera l’année du retour à une segmentation dans les augmentations salariales » , a en effet annoncé Khalil Ait-Mouloud, directeur de l’activité enquête de rémunération chez WTW. Si en 2023, ce sont les salaires les plus bas qui ont bénéficié, en moyenne, des augmentations les plus importantes, cette fois, ce sont les métiers en tension qui devraient obtenir les hausses les plus fortes, comme ceux issus de la transformation digitale ou du « Cloud ».

Dans certains métiers traditionnels, l’acquisition de compétences numériques sera d’ailleurs un élément clé pour obtenir une hausse de salaire. Plus généralement, le développement des compétences et de la performance au travail devrait être un autre facteur important d’augmentation pour les employeurs. À l’inverse, certains secteurs moins dynamiques, comme la communication ou le marketing, ainsi que les salariés moins performants, auront des perspectives d’augmentation plus limitées.

Certains secteurs privilégiés

Ainsi, selon l’enquête de WTW, c’est le secteur de l’industrie qui va bénéficier des augmentations médianes de salaires les plus importantes, aux environs de 4,1 %. Suivent ensuite les secteurs de la pharmacie et de la vente, à 3,9 %. D’autres secteurs devraient quant à eux connaître des augmentations médianes moindres. C’est le cas du secteur de l’énergie et de la finance, à 3,8 %. Enfin, on retrouve le secteur de la Tech et des médias, à 3,7 %, suivant la perte de vitesse des métiers liés à la communication et au marketing, soumis à une forte concurrence sur le marché du travail.