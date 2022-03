Salaire : les femmes gagnent toujours 22% de moins que les hommes

Le rôle de mère a encore un impact négatif sur la rémunération des femmes (illustration). (Pixabay / JESHOOTS-com)

Selon une étude de l'Insee publiée ce jeudi 3 mars, l'écart de salaire entre les hommes et les femmes s'élevait à un peu plus de 22% en 2019.

Les femmes sont toujours rémunérées en moyenne 22,3% de moins que les hommes. Une inégalité en partie due au fait qu'elles travaillent davantage à temps partiel ou cessent leur activité pour s'occuper des enfants. Mais aussi parce qu'elles ont « moins souvent accès aux postes les mieux payés » , selon une étude de l'Insee publiée ce jeudi et relayée par l'AFP.

Depuis un quart de siècle (entre 1995 et 2019, précisément), l'écart de rémunération entre les sexes n'a diminué que de 5,1 points. Et seul un tiers de cette différence persistante de 22,3% peut s'expliquer par une « différence de volume de travail » , pointe l'institut d'études statistiques dans ce vaste panorama intitulé « Femmes et hommes, l'égalité en question », dont la dernière édition remontait à cinq ans.

27% des femmes à temps partiel contre 8% des hommes

Sur le marché du travail, « la situation familiale continue de faire la différence » entre hommes et femmes. A l'arrivée des enfants dans le couple, les pères « modifient toujours peu leurs comportements d'activité » , alors que pour les mères « avoir des enfants reste un facteur déterminant de participation ou non au marché du travail » . Si bien que 27% des femmes qui travaillent sont à temps partiel, contre seulement 8% des hommes.

Ces différences n'expliquent cependant que moins d'un tiers des écarts de salaires. Même en comparant les rémunérations en « équivalent temps plein » , l'écart (en 2019) est toujours de 16,1% au profit des hommes. Cela provient des différences de diplômes, d'expérience ou de catégorie socioprofessionnelle, et du fait que les femmes et les hommes « ne travaillent pas dans les mêmes secteurs d'activité ou les mêmes emplois » .

Le rôle de mère pénalise les femmes

En outre, si les femmes sont désormais plus nombreuses à occuper des postes à responsabilité - elles représentent 43% des cadres en 2020, contre 21% en 1982 -, leur rôle de mère a encore un impact négatif sur leur rémunération, même lorsqu'elles travaillent à temps plein.

Le salaire horaire des mères baisse à la suite d'une naissance, et « ce désavantage salarial lié à la maternité s'accroît » ensuite au fil des années, car elles « travaillent plus souvent dans des entreprises moins rémunératrices, à proximité de leur domicile, et changent moins souvent d'employeurs » .

Néanmoins, même « une fois prises en compte ces différences de caractéristiques, il reste une partie non expliquée de l'écart » . Dans le secteur privé, pour un même travail au sein d'une même entreprise, en équivalent temps plein, les femmes sont payées en moyenne 5,3% de moins que les hommes, selon des données datant de 2017. Un écart qui peut refléter une « ségrégation » à un niveau « plus fin que le secteur d'activité ou la catégorie socioprofessionnelle » , suppose l'Insee.