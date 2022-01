Saint-Tropez: la vente d’une villa à 6,5 millions tourne au bras de fer judiciaire

Un footballeur russe, qui souhaitait acheter une villa tropézienne a été éconduit par le vendeur puis accusé de tentative d’extorsion de fonds.

C’est une sombre affaire immobilière qui a été révélée au grand jour, du côté de Saint-Tropez (83). Au départ, la vente classique d’une villa. Mais qui ne se révélera pas si classique que cela. Le propriétaire, un banquier d’affaires monégasque, souhaite en tirer 6,5 millions d’euros. Un footballeur international russe en propose 5,5 millions à l’agent immobilier, chargé de la vente. Les deux parties se mettent d’accord. Le compromis de vente est conditionné à l’obtention d’un prêt et en attendant 550.000 euros sont placés sous séquestre pour sceller l’acquisition de la villa.

Problème: la vente finit par capoter car le footballeur « ne parvient pas à prouver l’origine de ses fonds à la Société générale », raconte Nice Matin . Mais le joueur qui évolue en Italie dans le club de la Fiorentina, n’en reste pas là et aurait proposé à l’agent, 50.000 euros, si ce dernier récupère les 550.000 euros bloqués chez le notaire. Le professionnel de l’immobilier, russe également, souhaiterait, de son côté, percevoir les 5% de commission, soit 275.000 euros, que le footballeur lui aurait promis, même en cas d’échec de la vente. Une proposition que le joueur russe affirme n’avoir jamais formulée.

Les accusés relaxés par la justice

C’est là qu’entre en scène une quatrième personne: l’épouse mannequin du footballeur. Elle aurait sollicité l’aide de deux connaissances pour mettre la pression sur l’agent immobilier et l’inciter à revoir ses prétentions à la baisse. Pour rentrer en contact avec le professionnel, l’un des deux complices, le régisseur d’une maison à Ramatuelle (83) se fait passer pour un acheteur intéressé par la villa de Saint-Tropez. Il se serait déplacé avec un ancien légionnaire « au physique imposant », sans doute pour l’intimider, raconte le journal varois.

L’agent immobilier, qui avait été condamné en 1998 à 8 ans de prison pour les meurtres de son père, sa belle-mère, ses grands-parents et leurs amis (commis à Louveciennes, alors qu’il était mineur), affirme que le régisseur l’aurait menacé de s’en prendre à lui et à sa famille s’il ne débloquait pas les fonds et déposait plainte à la police. Face aux gendarmes, le régisseur nie avoir menacé l’agent immobilier. L’affaire se poursuit devant la justice. Le tribunal correctionnel de Draguignan prononce, finalement, la relaxe du régisseur et du footballeur car « l’infraction de tentative d’extorsion n’est pas caractérisée ».