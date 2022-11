Saint-Etienne lance une aide à la rénovation des commerces vacants

La commune souhaite donner un second souffle à ses commerces abandonnés pour renforcer l’attractivité de la ville.

Pas moins de 300 locaux commerciaux vacants ont été recensés par la ville de Saint-Étienne , dans le département de la Loire (42), sur les 4000 commerces que comptabilise la ville. Pour tenter d’enrayer cette inoccupation chronique, la Ville a décidé d’accompagner les propriétaires de commerces en difficultés. À la clé, un coup de pouce financier montant jusqu’à 30 % du montant des chantiers de rénovation. Mais revers de la médaille, la Ville prévoit aussi de sanctionner les propriétaires réticents à entreprendre de tels travaux en imposant une taxe de 10 % de la valeur locative du commerce.

Ces 300 locaux à l’abandon depuis parfois plus de 10 ou 20 ans rencontrent des difficultés à trouver des locataires par leur emplacement (ils se trouvent souvent dans des rues adjacentes et sont donc moins bien situés) ou par leur taille souvent réduite. Saint-Etienne souhaite remédier à ce fléau en versant une aide qui peut monter jusqu’à 30 % du montant des chantiers de rénovation, dans une limite de 45.000 euros toutefois. Autre condition requise: le montant des travaux doit au minimum s’élever à 5000 euros, sans plafond maximal. « Il ne s’agit pas juste de changer une tringle ou un rideau mais de réaliser de gros travaux », souligne Jean-Pierre Berger, premier adjoint au maire chargé de l’urbanisme. Les locaux commerciaux ne sont pas obligatoirement réhabilités en commerces, même si Saint-Etienne préfère cette première option. Ils peuvent être transformés en garages ou en local à vélo partagés. La Ville espère ainsi réhabiliter 30 locaux par an.

Une mesure incitative et une mesure coercitive

Toutefois, la Ville déploie aussi un volet répressif dans sa volonté de redonner vie aux commerces laissés à l’abandon. Les propriétaires réticents à l’idée de faire des travaux dans leur local laissé à l’abandon seront sanctionnés. Ils écoperont d’une taxe de 10 % de la valeur locative du commerce la première année qui pourra passer à 15 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. « On ne taxera que ceux qui sont de mauvaise foi, c’est-à-dire qui n’ont pas envie de faire des travaux car leur immeuble ne leur rapporte pas assez d’argent et qui ne veulent donc pas investir et qui auront laissé leur local à l’abandon depuis plus de deux ans », assure l’adjoint au maire qui voit dans les locaux commerciaux vacants « une ouverture à des squats ». En moyenne, cette ponction serait de 400 € par an et par propriétaire récalcitrant, « une somme pas faramineuse. On ne prend pas les propriétaires à la gorge », selon Jean-Pierre Berger.

Saint-Etienne a également créé une foncière, la Sorapi, qui travaille avec l’établissement public d’aménagement de Saint-Etienne (Epase), pour faire l’acquisition de rez-de-chaussée commerciaux à l’abandon. L’Epase achète au propriétaire un commerce qu’il requalifie et il revend ce local à la foncière Sorapi qui est chargée de le remettre sur le marché. « Notre objectif n’est pas de garder le commerce mais de le vendre ou de le louer. On ne souhaite pas être propriétaire de ces locaux plus de 15 ans », souligne l’adjoint au maire.