Sachez utiliser légalement la vidéosurveillance en copropriété

Qui peut décider de l'installation de caméras? Que peuvent-elles filmer et qu'en est-il des parties communes à jouissance privative? Le point sur la législation.

Elle a longtemps eu mauvaise presse, la vidéosurveillance. Et pourtant un nombre grandissant de municipalités, quelle que soit leur couleur politique, s'y mettent désormais. Les progrès techniques dont ont bénéficié ces équipements ainsi que la baisse des coûts d'installation en ont également fait un matériel de plus en plus prisé dans les copropriétés. Reste à savoir comment concilier sécurité et respect des parties communes tout en respectant l'intimité des parties privatives.

Il n'est pas rare que l'installation d'un tel matériel dans un immeuble débouche sur des conflits qui se règlent devant les tribunaux. C'est pourquoi Me Jean-Philippe Mariani, avocat et Bruno Lehnisch, cadre juridique, ont publié chez Dalloz une étude parue dans la revue AJDI, (Actualité juridique de droit immobilier), fin mars sur le thème «vidéosurveillance et copropriété». Ce travail, réalisé en lien avec la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), est une première depuis janvier 2012 dont ils nous livrent ici les grands traits.

Comme le relèvent ces deux spécialistes de droit immobilier, le grand principe à respecter a été formulé par le législateur en 1978 et reste toujours d'actualité: «l'informatique est au service de chaque citoyen (...). Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques». Le cas de figure le plus simple survient quand un copropriétaire décide d'installer seul une vidéosurveillance sur les parties communes.

Il est alors systématiquement condamné. «Qu'ils aient été installés dans le hall d'entrée de l'immeuble, sur le palier ou encore dans une cour, ces dispositifs portent une atteinte disproportionnée à la vie privée des autres résidents», précisent MM. Mariani et Lehnisch. Seule exception notable, un œilleton électronique venu remplacer un judas optique dans la porte d'un appartement a été accepté récemment (CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 12 févr. 2021, n° 20/01428). Mais il faut noter que l'engin n'enregistrait pas d'images et a donc été assimilé à un judas «classique».

Une autorisation du préfet

La situation part sur de meilleures bases lorsque c'est la copropriété qui décide de se doter d'une vidéosurveillance. Depuis la loi Alur (2014), «les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble et à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants» relèvent de la majorité simple pour faciliter le vote. C'est à l'assemblée générale des copropriétaires de décider de cette mise en place et non au syndic, sauf dans le cas précis où cela relève de l'urgence. Cela pourrait être admis, par exemple, après une succession de cambriolages.

Reste ensuite à savoir ce qui pourra être filmé. «La vidéosurveillance doit avoir pour unique objectif de filmer les parties communes, à l'exclusion de toute partie privative, qu'il s'agisse, par exemple, des portes des appartements ou des balcons et des fenêtres comme la CNIL l'indique de manière explicite sur son site», rappellent Jean-Philippe Mariani et Bruno Lehnisch. Ensuite, d'un point de vue administratif, un certain nombre de formalités s'imposent. Si l'immeuble est accessible sans interphone ou sans digicode, le lieu est considéré comme «ouvert au public» et en tant que tel, il faut demander une autorisation d'installation au préfet du département. Les immeubles disposant d'un contrôle d'accès n'ont pas à effectuer cette démarche.

Éviter de laisser au gardien l'accès aux images

Une fois ces obstacles franchis, il faut encore respecter deux garanties pour répondre à la loi «informatique et libertés». Il convient d'informer les personnes avec des panneaux visibles en permanence avant le champ de la caméra, pour qu'elles sachent qu'elles sont filmées. Ensuite, les images enregistrées ne devraient pas être conservées plus d'un mois. D'ailleurs, selon la CNIL, les images ne doivent être consultées qu'en cas d'incident (vandalisme, dégradation, agression...). Selon les auteurs de l'étude, il serait même prudent de réserver l'accès aux images au seul gestionnaire de l'immeuble et non au conseil syndical ou au gardien de l'immeuble.

Qu'en est-il, enfin des «parties communes à jouissance privative»? Le titulaire du droit de jouissance privative peut-il y installer des caméras de vidéosurveillance sans autorisation de l'assemblée générale? «Il nous semble que la réponse est positive même si ce point n'a pas été tranché par la jurisprudence, répondent les auteurs de l'étude Dalloz. En effet, ces espaces sont pleinement protégées par le droit à la vie privée, au même titre qu'un appartement.» Pour peu que les zones filmées soient bien dans ces secteurs à jouissance privative et ne filment donc pas de tiers, l'autorisation ne semble pas nécessaire.