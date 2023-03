Sables d’Olonne: un coup de pouce aux propriétaires qui louent à des saisonniers

Les propriétaires peuvent espérer toucher jusqu’à 4900 euros sur une période de 3 ans.

Que diriez-vous si votre municipalité finançait votre projet de gestion locative? C’est ce que propose la mairie des Sables d’Olonne , en Vendée (85), comme le rapporte Les Echos . Pour faire face à des employeurs qui éprouvent des difficultés à recruter des travailleurs saisonniers, faute d’hébergements, la municipalité a développé le plan «Louez l’été». Un dispositif visant à inciter les bailleurs à louer leur bien vacant ou inoccupé une grande partie de l’année au moins 10 semaines consécutives par an pendant 3 ans, entre le 1er avril et le 30 septembre.

Le bailleur peut aussi toucher, en plus de ces 2400 euros, une subvention pouvant aller jusqu’à 2500 euros pour mettre le logement aux normes. Cette enveloppe financera les travaux de remise en état et d’embellissement, hors rénovation énergétique, les achats de meubles et d’équipements et la réalisation des diagnostics obligatoires (amiante, diagnostic de performance énergétique, DPE ). Par exemple, vous pouvez recevoir 350 euros d’aides pour de la literie, 400 euros pour un nouveau four ou encore 450 euros pour un réfrigérateur. Ils profitent aussi d’un service de gestion locative (élaboration des baux, état des lieux...) gratuit.

Près de 4000 saisonniers à loger

La mairie en est arrivée à concevoir ce plan lorsque elle s’est rendue compte que la population passait de 55.000 habitants à l’année à presque 200.000 l’été. « Le tourisme représente le secteur d’activité économique principal du territoire, avec plus de 00 emplois directs dont près de 4000 saisonniers », indique la municipalité dans son dépliant explicatif . Et 70% des saisonniers ne sont pas originaires de Vendée. La question de leur hébergement est donc fondamentale.

Mais qui paie la prime? Elle est cofinancée par l’employeur (à 30%) et par l’agglomération (à 70%). La municipalité propose aux employeurs des logements meublés et décents, à loyer modéré. Avant de toucher ce petit pactole , il faut néanmoins respecter quelques critères à savoir: le logement doit comprendre une pièce de vie de 9 m², un espace sanitaire avec baignoire ou douche avec un W.-C., une kitchenette et une hauteur sous plafond supérieure à 2 mètres 20. Si vous remplissez ces conditions, plus aucun obstacle ne se dresse devant vous pour toucher ce coup de pouce financier.