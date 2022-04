Sa facture d'énergie bondit de 400% en quelques mois, elle dénonce une arnaque

En quelques mois, la facture d'énergie d'une Toulousaine a augmenté de près de 400% sans qu'elle en sache la raison. (Cobanams / Pixabay)

Cela fait plusieurs jours qu'une habitante de Toulouse (Haute-Garonne) est excédée. Et pour cause, en quelques mois, sa facture d'énergie a augmenté de près de 400%. Mais de son côté, son fournisseur ne répond plus à ses sollicitations.

Près de 400% d'augmentation depuis juin 2021. C'est le taux impressionnant de la dernière facture d'énergie (électricité + gaz) reçue par une habitante de Toulouse (Haute-Garonne). Abonnée à Mint Energie, la trentenaire, qui vit avec son conjoint dans une maison de 100 mètres carrés, ne comprend pas comment le fournisseur d’énergie basé à Montpellier peut pratiquer de telles augmentations, relate Actu Toulouse .

Cette hausse s'est faite en plusieurs temps. D'abord en octobre 2021, le couple paye 57 euros de plus par mois. À compter d'avril 2022, la hausse est de 251 euros par mois. Difficile à avaler pour la Toulousaine qui avait choisi la société fournissant de l'énergie verte « par conviction » . Elle a donc cherché des réponses par mail, par téléphone ou encore sur Messenger. Mais ces réponses, quand elles interviennent, ne satisfont pas la cliente de Mint Energie.

Une consommation sous-estimée ?

Un jour, elle reçoit cette réponse par mail : « Nous avons constaté une sous-estimation de votre consommation annuelle d’électricité. En effet, Enedis nous a fait parvenir une mise à jour de votre consommation annuelle estimée à 8430 kWh » . Une version mise en doute par la trentenaire qui indique qu'Enedis n'est jamais intervenu et qu'elle consomme « 125 kWh par mois en moyenne » . La jeune femme n'hésite d'ailleurs pas à parler d' « arnaque » .

En avril, le fournisseur d'énergie a envoyé un mail d'explication à ses clients mettant en cause le conflit ukrainien pour justifier l'augmentation galopante des factures. « Bien que Mint Energie se fournisse à 100% en énergie verte et française, notre prix d'achat est fixé par le marché de gros européen : lorsque les prix du gaz et de l'électricité augmentent sur le marché, cela s'applique à toutes les sources de production d'énergie, même renouvelables. Cela amène les principaux fournisseurs d'énergie dont Mint Energie à faire évoluer leur tarif » , justifie Mint Energie.

Depuis qu'elle a reçu ce message, la Toulousaine n'a plus reçu aucune réponse de la part de son fournisseur. Ce dernier n'a pas pu être contacté par la rédaction du site d'actualités locales. De plus, le cas de la trentenaire ne serait pas isolé. De nombreux messages laissés sur le site Trustpilot l'attestent. De son côté, la jeune femme réfléchit à porter l'affaire en justice.