Rupert Murdoch paie 5 millions de plus que le prix pour cet appartement

Alors que le prix de vente de l’appartement de 600 mètres carrés à New York s’élevait à 30 millions de dollars, le magnat des médias en a fait l’acquisition pour 35,2 millions de dollars.

Aux États-Unis, il est souvent nécessaire de surenchérir pour devenir propriétaire. « Les biens immobiliers se vendent à un prix 4 à 5% plus élevé que le prix de départ », expliquait Liz Brent, fondatrice de l’agence Go Brent, à Silver Spring (Maryland), en proche banlieue de Washington, à l’AFP. Rupert Murdoch a lui aussi dû surenchérir pour acquérir un appartement de plus de 600 mètres carrés à New York, et ce n’est pas une petite surenchère. Alors que le prix de vente s’élevait à 30 millions de dollars, soit un peu moins de 28 millions d’euros, le magnat des médias a fait l’acquisition de l’appartement dotée d’une vue sur le parc pour 35,2 millions de dollars, soit 32 millions d’euros. Ainsi, il doit s’acquitter d’un montant supérieur au prix de départ de 17%. Qu’est-ce qui justifie une telle dépense?

Il est vrai que l’appartement se situe à Hampshire House, un immeuble parmi les plus élégants de ceux qui bordent Central Park South, à Manhattan. Le chanteur Frank Sinatra y a séjourné avec Ava Gardner au début de leur relation amoureuse, Marylin Monroe y a vécu pendant son bref mariage avec Joe DiMaggio sans compter Lucaino Pavarotti qui a possédé plusieurs appartements au 23e étage. Ce logement offre aussi des prestations haut de gamme comme un ascenseur privé, un bar et une bibliothèque. Le bien aurait toutefois besoin d’un rafraîchissement selon Dirt magazine, ce qui n’a pas eu l’air de freiner Rupert Murdoch.

Résidence principale ou investissement locatif?

Le propriétaire du journal britannique The Sun et de la chaîne de télévision américaine Fox News a-t-il augmenté la mise de manière aussi considérable pour s’installer dans cet appartement comprenant 6 chambres et 7 salles bain ou bien pour le remettre sur le marché et en tirer profit? Le mystère reste entier, surtout que le mariage de l’homme d’affaires avec Ann Lesley Smith prévu à la fin de l’été a été annulé, alors que Rupert Murdoch recherchait leur domicile conjugal. Le milliardaire aurait annulé ses fiançailles deux semaines après sa demande en mariage , mal à l’aise en raison des croyances évangéliques d’Ann Lesley Smith. Il n’a donc plus de raison de trouver un nid d’amour pour Ann Lesley Smith et lui-même.