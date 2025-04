Roquefort, chips, eau… la liste des cadeaux étonnants reçus par les députés

Les députés reçoivent des cadeaux étonnants. (Crédits photo: © Nataliia Sirobaba - stock.adobe.com)

Chips, jus de pomme, pâtés… la liste des cadeaux reçus et déclarés par les députés sur le site de l'Assemblée nationale est parfois déroutante. Quels sont les dons reçus les plus surprenants ?

Les députés, tout comme les sénateurs, doivent déclarer les cadeaux reçus lorsque leur valeur dépasse les 150 euros. Certains vont d'ailleurs plus loin, et déclarent également les dons dont la valeur est inférieure à cette somme d'argent, avec parfois des surprises étonnantes. Quels sont les cadeaux les plus déroutants reçus par des députés au cours des derniers mois ? Voici la liste de ces présents qui sortent de l'ordinaire .

Une liste des cadeaux reçus par les députés publique depuis 2019

Depuis 2019, les députés doivent déclarer tous les cadeaux reçus dont la valeur estimée ou le prix de vente dépasse les 150 euros. Une règle identique au Sénat et qui, dans les deux cas, découle sur un listing public des déclarations effectuées. L'objectif ? Favoriser la transparence et limiter l'influence des lobbies sur les décisions des députés et des sénateurs. De leur plein gré, certains d'entre eux déclarent même les cadeaux dont la valeur reste inférieure à 150 euros, avec parfois quelques surprises.

Places de cinéma ou de concert, entrées pour des matchs ou des manifestations sportives, repas au restaurant… si certains cadeaux reçus par les députés sont communs, d'autres sortent de l'ordinaire. Au mois d'octobre 2024, le député écologique breton Tristan Lahais a ainsi déclaré avoir reçu sept paquets de chips Brets pour une valeur globale de… 15 euros. Avec humour, il ajoute à sa déclaration : "Je les garde pour les longues soirées d'examen du projet de loi de finances, mais je n'y ai pas touché et vous pouvez donc les récupérer au besoin".

Roquefort, jus de pomme, pâtés, bouteilles d'eau… ces autres cadeaux surprenants offerts à des députés

En novembre 2024, le député RN Jean-Philippe Tanguy a déclaré avoir reçu quatre bouteilles de jus de pomme, dont une bouteille de pétillant, de la part d'une cidrerie située dans la Somme. Montant total du cadeau ? 12 euros. Il a également reçu 6 bocaux de pâté et 2 saucissons de la part d'une porcherie au cours d'une visite également effectuée dans la Somme. Ségolène Amiot, députée LFI de Loire-Atlantique, a déclaré avoir reçu un "timbre de collection de l'abbaye Notre-dame de Sénanque".

Clémence Guetté, députée LFI – NFP du Val-de-Marne, a quant à elle reçu 2 bouteilles d'eau en verre de la part du Syndicat des Eaux d'Ile-de-France en début d'année 2023. Le député Renaissance de l'Aveyron Jean-François Rousset, de son côté, a reçu un quart de Roquefort Société de la part du président du conseil de surveillance du groupe RAGT. Arnaud Bonnet, député écologiste de Seine-et-Marne, a par ailleurs reçu une chemise traditionnelle tibétaine accompagnée d'un magnet pour son frigo.

Les sénateurs également concernés par d'étonnants cadeaux

Les députés ne sont pas les seuls à recevoir des cadeaux surprenants. La liste disponible sur le site du Sénat fait ainsi état de rames polynésiennes reçues par plusieurs sénateurs de la part du maire de Tumaraa et président du Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française. Le sénateur Alain Richard, du Val d'Oise, a quant à lui déclaré avoir reçu un bonsaï en pot de la part du Centre Leclerc de Saint-Ouen l'Aumône.

Le règlement applicable au Sénat pourrait néanmoins évoluer vers davantage de fermeté. Il est ainsi prévu que les cadeaux dont la valeur dépasse les 150 euros ne soient plus autorisés lorsqu'ils proviennent de lobbyistes. Les sénateurs ne pourraient donc plus recevoir de tels dons de la part de représentants d'intérêt. Une évolution qui, pour le moment, ne concerne pas les députés de l'Assemblée nationale.