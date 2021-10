Rolls-Royce se met aussi à l'électrique !

L'enseigne britannique prestigieuse Rolls-Royce amorce un virage historique en lançant fin 2023 son premier modèle 100 % électrique, la Spectre, sans passer par la case hybride. Mais la marque ne fait pas dans la demi-mesure et son audace va bien au-delà de cette surprenante initiative : elle ambitionne de supprimer purement et simplement le moteur thermique d'ici 2030.

Un concept audacieux et un nom dans l'esprit Rolls-Royce

Une identité commune avec les modèles classiques de Rolls-Royce

Une idée visionnaire des fondateurs de la marque

Sa dénomination, Spectre, affiche son lien de cousinage avec ses illustres ancêtres aux noms ténébreux (Wraith, Ghost, Phantom), qui soulignent l'identité de la marque en évoquant la légèreté de déplacement presque irréelle de ses véhicules. Rolls-Royce entend bien, à travers sa création révolutionnaire, continuer à stimuler l'imaginaire de sa clientèle. La marque de luxe, qui s'y entend pour cultiver le mystère, garde pour l'instant le secret sur l'aspect de sa petite dernière. Le véhicule a été présenté sous un savant camouflage qui n'a laissé percevoir que sa ligne générale, tendant vers le coupé massif, avec des proportions évoquant les GT (Gran Turismo, bolides luxueux et sportifs) à moteur avant.Des informations ont cependant filtré au compte-goutte sur quelques-unes des caractéristiques de ce véhicule grand luxe. Son lien de filiation avec la Wraith sera clairement affiché, notamment avec ses portières de type antagoniste s'ouvrant d'avant en arrière. Côté mécanique, elle utilisera le châssis modulable en aluminium de la Phantom, qu'elle adaptera aux exigences de la motorisation électrique. Selon les dirigeants, la propulsion électrique est particulièrement compatible avec Rolls-Royce, et la marque n'aura pas, comme certains concurrents, à créer un nouveau châssis. Comme tous les modèles qui l'ont précédée, la première voiture électrique Rolls-Royce continuera à promouvoir les qualités qui ont fait le succès de l'enseigne : confort, silence et raffinement. Et, comme il se doit, il sera orné du mythique "Spirit of Ecstasy", le bouchon de radiateur indissociable du constructeur automobile.L'idée, chez Rolls-Royce, n'est pas vraiment nouvelle. Au début du XXe siècle, ses illustres fondateurs, Charles Rolls et Henry Royce, étaient déjà conquis par le concept du véhicule électrique. Visionnaires, ils entrevoyaient une voiture propre, silencieuse, sans odeur et sans vibrations... tout en étant conscients que de nombreuses années seraient nécessaires avant que l'ébauche devienne réalité. Plus d'un siècle plus tard, c'est chose faite. Les premières livraisons de la Spectre sont prévues pour le quatrième trimestre 2023. Elle constituera l'un des plus gros programmes de développement de la firme de Godwood, avec des investissements aux montants jamais atteints. Avant d'être présentée officiellement, elle passera par 2,5 millions de kilomètres d'essais routiers aux quatre coins du monde, soit plus de 400 ans d'utilisation moyenne pour une Rolls-Royce. La marque anglaise s'aligne, avec ce projet vertueux, sur les directives de réduction de 100 % des émissions de gaz à effet de serre qui pourraient s'imposer pour les voitures neuves à partir de 2035. En créant son premier modèle "zéro émission", Rolls-Royce anticipe donc la fin de l'ère polluante des voitures thermiques.