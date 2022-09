Retraites : on connait la date mais pas le pourcentage de l'augmentation des pensions complémentaires

L'augmentation des retraites complémentaires interviendra le 1er novembre 2022, soit près de deux mois après celle du régime principal. Photo d'illustration. (Alexas_Fotos / Pixabay)

Tandis que les pensions de retraite vont être revalorisées de 4% dès ce vendredi 9 septembre 2022, les retraites complémentaires ne connaîtront une hausse qu'à partir du 1er novembre prochain. Pour l'heure, le montant de la revalorisation n'a pas encore été fixé par les partenaires sociaux réunis au sein de l'Agirc-Arcco.

Les retraités vont pouvoir bénéficier d'une revalorisation de leur pension dès ce vendredi 9 septembre 2022 avec un effet rétroactif au 1er juillet dernier. L'augmentation atteint 4%. Cependant, la hausse des retraites complémentaires attendra encore un peu. Elle interviendra en effet le 1er novembre prochain, rapportent nos confrères de La Dépêche du Midi .

« Il faut qu'on lâche un peu la bride »

Pour le moment, le montant de la revalorisation des retraites complémentaires n'a pas encore été décidé par les partenaires sociaux réunis au sein de l'Agirc-Arcco. « On est obligé de tenir compte de l'augmentation de 4 % du régime de base. Si on peut faire mieux, on fera mieux. Il faut qu'on lâche un peu la bride » , a confié Pascale Coton, vice-présidente de la CFTC, qui siège à l'Agirc-Arcco.

Le montant de la hausse de ces pensions complémentaires va être fixé à 50% par les syndicats et 50% par le patronat au début du mois d'octobre. Au vu des réserves de fonds de l'Agirc-Arrco, estimées à 65 milliards d'euros, le syndicat Force ouvrière (FO) s'était dit favorable à une revalorisation de ces retraites complémentaires dès cet été.

Compenser la stagnation de l'an dernier

Michel Beaugas, secrétaire confédéral en charge de l’emploi et des retraites chez FO, a ainsi estimé que l'argent disponible aurait dû être utilisé pour proposer une hausse d'environ 1%. Il a rappelé que le conseil d'administration détenait ce pouvoir de décision. Le responsable faisait référence à un rattrapage de la hausse de 0,5% non accordée aux retraités en 2021 accompagné d'une nouvelle augmentation de 0,5%.