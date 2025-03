Retraites : les retraités appelés à contribuer davantage par le ministre de l'Economie

Les retraités doivent-ils contribuer davantage au système français ? (Crédits : © Jérôme Rommé- stock.adobe.com)

Alors que le sort de la réforme des retraites de 2023 est incertain, le ministre de l'Economie, Eric Lombard, s'est montré favorable à une contribution accrue des retraités au système de retraites.

Les retraités vont-ils devoir contribuer davantage au système de retraites ? Le 21 février dernier, Eric Lombard s'est montré "plutôt" favorable à une telle mesure afin que les retraités participent davantage au financement du système de retraites. Un changement qui, selon le ministre de l'Economie, pourrait permettre de rééquilibrer le niveau de vie des actifs avec celui des personnes retraitées. Les détails sur cette proposition du ministre de l'Economie.

Des retraités qui pourraient être contraints de contribuer davantage… au système de retraites

Les retraités vont-ils devoir contribuer davantage au système qui leur permet de percevoir leur pension de retraite ? Voici la piste évoquée par Eric Lombard dans un entretien accordé sur RTL. Le ministre de l'Economie se montre "plutôt" favorable à cette mesure dans l'objectif d'accroître la participation des retraités à l'effort financier nécessaire au système de retraites. Une piste de travail qui fait suite à un rapport de la Cour des comptes aux conclusions "préoccupantes".

La Cour des comptes a en outre relevé "que le niveau de vie des retraités était, en moyenne, supérieur au niveau de vie des salariés". Une situation que le ministre de l'Economie juge "assez illogique". À la question de savoir si les retraités devraient contribuer davantage au système de retraites, Eric Lombard répond ainsi "plutôt oui". Il ajoute : "Rééquilibrer le niveau de vie entre les retraités et les salariés est une piste de solution qui me paraît raisonnable".

Parmi les pistes évoquées par la Cour des comptes pour améliorer la situation et viabiliser le système de retraites, la possibilité de désindexer les pensions de l'inflation. Les retraites pourraient ainsi être gelées ou revalorisées à un niveau inférieur à celui de l'inflation afin de rééquilibrer le niveau de vie des travailleurs et des retraités. Le ministre de l'Economie renvoie néanmoins le débat aux partenaires sociaux afin de déterminer les mesures adéquates au redressement de la situation.

La réforme des retraites de 2023 pourrait-elle être abrogée ?

Si Eric Lombard s'est prononcé vendredi 21 février en faveur d'une plus grande contribution des retraités au système de retraites, ce n'est pas un hasard. Remis au gouvernement, le rapport de la mission-flash de la Cour des comptes a pour objectif de servir de base de discussion en vue du réexamen du système de financement des retraites. En effet, la réforme de 2023 , très controversée lors de son adoption, continue de faire débat, et son avenir semble incertain dans le contexte politique actuel.

Le ministre de l'Economie se veut néanmoins ferme sur la question de l'abrogation de la dernière réforme des retraites demandée par la CGT. Pour Eric Lombard, ce projet "est extrêmement coûteux et on n'en a absolument pas les moyens, donc c'est non". Revenir à l'âge de départ à la retraite de 62 ans ne semble donc pas à l'ordre du jour. Une position reprise par la ministre en charge des Comptes publics, Amélie de Montchalin, sur TF1 : "on ne peut avoir plus de déficit".

Dans un entretien accordé à Franceinfo, Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du Travail, s'est montrée davantage ouverte à la discussion avec les partenaires sociaux. Pour elle, le retour à un âge de départ à la retraite à 62 ans "peut faire partie des discussions". La ministre du Travail souligne toutefois que les partenaires sociaux vont devoir trouver des solutions "eu égard à la trajectoire financière". Il faudra donc que ceux-ci "montrent comment on y arrive".