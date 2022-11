Retraites : le versement des pensions aurait pris du retard pour des milliers de bénéficiaires

Le versement de nombreuses pensions de retraite auraient pris du retard. Illustration (wir_sind_klein / Pixabay )

Selon la CFDT, un dossier de retraite sur cinq aurait pris du retard cette année. Une situation compliquée dans de nombreuses CARSAT, combinée à des problèmes d'effectifs et des difficultés informatiques seraient en cause. Les syndicats craignent également une hausse des erreurs.

Le moment du départ à la retraite est régulièrement une situation de tension pour les assurés, qui subissent parfois un, deux, voire trois mois de retard dans le versement de leur pension en raison d’un problème lié au traitement de leur dossier. Selon Renaud Villard, le Directeur Général de la Cnav, ces retards ne concerneraient chaque année qu’environ 20 000 dossiers sur 820 000. Un chiffre stable, mais qui serait largement sous-estimé, selon les syndicats, rapporte RTL . De son côté, RMC évoque une hausse du nombre de dossiers concernés de 5,26 % en un an.

Un dossier sur cinq en retard

Pour la CFDT, un dossier sur cinq subirait actuellement un retard. Un écart dans les chiffres qui s’expliquerait par le fait que « les délais de traitement ne sont pas tous comptabilisés » . Selon les syndicats, cette situation serait liée à des problèmes en interne dans les CARSAT (Caisses d’assurance retraite et de santé au travail) qui géreraient un nombre toujours plus important de dossiers sans que les effectifs soient augmentés en parallèle.

En Ile-de-France, selon une élue CFDT, 40 % des effectifs seraient absents si l’on comptabilise les congés, les formations et les arrêts maladie. À Strasbourg, selon une autre élue, les 250 agents devraient dorénavant traiter 11 800 dossiers, contre 8 000 il y a un an. Enfin, à Nancy, les agents seraient contraints de travailler tard le soir et pendant les vacances pour limiter les retards.

Des erreurs bientôt en hausse ?

En plus de ces problèmes d’effectifs, un nouveau logiciel aurait entraîné des bugs informatiques. Au total, dans la CARSAT Sud Est, FO a fait état de 5 600 dossiers en retard et une alerte pour risques psycho-sociaux a été déclenchée en début d’année. Enfin, début décembre, neuf agences de la CARSAT Pays de Loire vont fermer pour rattraper le retard, ce qui va notamment priver 1 500 assurés de rendez-vous dans la Mayenne, selon FO.

Plus généralement, avec ces problèmes d’effectifs et ces retards, les syndicats craignent que le nombre d’erreurs dans les dossiers n'augmente. Selon le dernier rapport de la Cour des comptes, un dossier sur sept comporte des erreurs de versement. Pour la Direction toutefois, aucune hausse des erreurs n’est à prévoir.