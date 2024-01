Retraite : voici pourquoi les Français devront gagner plus en 2024 pour valider un trimestre

En raison de l'augmentation du Smic, il faudra gagner plus en 2024 pour valider un trimestre de retraite. (illustration) (Stevepb / Pixabay)

La validation des trimestres de retraite est un système plein de subtilités. Car contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne suffit pas de travailler trois mois pour valider un trimestre. Il faut en réalité avoir gagné une certaine somme d’argent qui représente 150 fois le montant horaire brut du Smic, rappelle Capital . Une augmentation du salaire minimum entraîne ainsi mécaniquement une hausse de ce montant. Le magazine a récemment fait le point sur ces nouveaux paliers.

Des écarts de plusieurs centaines d'euros

Le Smic a progressé de 3,37 % en un an. En conséquence, il faut désormais gagner 1 747,50 euros brut pour valider un trimestre de retraite, contre 1 690,50 euros brut en 2023. Cela correspond à une augmentation de 57 euros.

Ces évolutions se rapportent ensuite logiquement pour la comptabilisation de deux, trois et quatre trimestres, la durée maximale que l’on peut valider en un an. En 2024, il faudra gagner 3 495 euros brut (+ 114 euros) pour valider deux trimestres, 5 242,50 euros brut (+ 171 euros) pour trois trimestres et 6 990 euros (+ 228 euros) pour quatre trimestres.

Des difficultés pour certains travailleurs

Pour les indépendants, le calcul prend quant à lui en compte les cotisations versées pour la retraite. Cependant, le niveau de cotisation suit aussi le Smic. Pour valider un trimestre en 2024 en tant qu’indépendant, il faut donc avoir cotisé 310 euros (+ 10 euros en un an).

Cette évolution n’a pas de conséquence pour les salariés rémunérés au Smic. En revanche, la hausse du plafond peut poser problème pour ceux qui ont des contrats avec peu d’heures, mais dont le taux horaire dépasse le Smic, analyse Capital . Ils sont susceptibles de ne pas valider les quatre trimestres sur une année. Le magazine donne aussi l'exemple d'un expatrié qui revient en France en fin d’année. Il devra alors gagner au moins 6 990 euros pour valider les 4 trimestres.