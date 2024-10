Retraite : quels organismes peuvent vous aider à préparer au mieux votre dossier ?

Anticiper est la règle d'or pour bien préparer sa retraite. (illustration) (Stevepb / Pixabay)

Si de nombreux salariés attendent leur retraite avec impatience, la constitution du dossier de demande s'apparente souvent à une véritable corvée, surtout pour les personnes qui ont eu de multiples employeurs et statuts au cours de leur carrière. Le premier réflexe consiste à bien anticiper. L'assurance retraite recommande d'entamer les démarches cinq mois avant la date de départ souhaitée, afin de prendre le temps de rassembler tranquillement ses documents (fiches de paie, attestations employeurs etc) et de vérifier les trimestres et les périodes travaillées.

La première étape consiste à contacter votre caisse de retraite, rapporte RMC Conso . Pour les salariés du privé, la retraite de base est gérée par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat). La retraite complémentaire, qui fonctionne selon un système de points, est gérée par l'Agirc-Arrco. Grâce à ses deux organismes, vous pourrez obtenir un relevé de carrière, qui synthétise toutes vos cotisations. Il est très important de s'assurer que les informations qu'il contient sont correctes, car il est possible de demander une correction en envoyant des justificatifs.

Une mine d'informations sur Info Retraite

Pour vous accompagner dans cette tâche complexe, vous pouvez notamment vous rapprocher de structures spécialisées, comme les Centres d’information et de coordination de l’action Sociale (CICAS) . Ces derniers peuvent vous informer et vous aider à constituer votre dossier. Il est aussi possible d'obtenir un précieux accompagnement sur le site Info Retraite , où vous pourrez notamment estimer le montant de votre pension, comprendre l'impact de la réforme des retraites ou encore faire valoir vos droits si vous vivez à l'étranger.

Enfin, quelques associations disposent également d'un service consacré à la constitution des dossiers de retraite, à l'image de Benevolt, où les bénévoles sont alors eux-mêmes retraités. En fonction de votre situation personnelle, vous pouvez par ailleurs vous tourner vers des organismes précis, comme la Mutualité sociale agricole (MSA) pour les agriculteurs en fin de carrière.