Certaines personnes, en vieillissant, ont besoin d'adapter leur logement. Voici ce qu'il faut savoir sur les aménagements possibles et les aides mises en place.

Retraite, perte d’autonomie, aides et budget pour adapter son logement-iStock-Daisy-Daisy

Le rôle de l'ergothérapeute

Pour permettre aux personnes âgées de continuer à vivre chez elles, il est possible d'aménager leur logement. Pour ce faire, on peut se rapprocher d'un ergothérapeute. Qualifié de « rééducateur du geste », ce professionnel aide les personnes à mobilité réduite à retrouver, au quotidien, un maximum d'autonomie. L'ergothérapeute va se rendre au domicile de la personne concernée et étudier son logement comme ses habitudes de vie. En fonction des difficultés relevées, il va proposer des solutions.

Éclairage, barres d'appui… Pour quels aménagements opter ?

Le premier point à ne pas négliger est l'éclairage. Plus une habitation est bien éclairée et plus les risques de chutes sont réduits. La domotique peut être une bonne idée, notamment pour programmer les heures d'allumage et d'extinction des lumières. Dans la cuisine, l'idée est de revoir l'organisation. Tout ce qui est lourd est rangé en bas tandis que ce qui est utilisé régulièrement (ustensiles…) est à portée de main. Fonctionnalité et sécurité sont les maîtres mots. Dans la salle de bains, des barres d'appui et un tabouret dans la douche sont des idées à envisager. Pour les WC, une barre d'appui et un rehausseur sont utiles. Pour les personnes en fauteuil roulant, on libère l'espace au sol en privilégiant des rangements muraux (accessibles). Si le logement comporte des escaliers, l'idéal est d'aménager le bas de façon à ce que la personne n'ait jamais besoin d'aller à l'étage. Sinon, il y a l'option monte-escalier. Pour la chambre à coucher, on peut opter pour un lit réglable. Une lumière fonctionnant avec une télécommande est aussi recommandée. Cela permet d'allumer la lumière avant de descendre du lit ou de l'éteindre une fois que l'on est bien installé. Désencombrer la pièce est aussi recommandé pour éliminer un maximum d'obstacles.

Aménager un logement : budget et aides

Si une barre d'appui coûte moins de 100 € en moyenne, des aménagements de plus grande ampleur peuvent coûter jusqu'à 10 000 € voire plus. Fort heureusement, il existe différentes aides financières. Parmi ces aides, citons notamment : celles proposées par l'ANAH ou Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (exemple : « Bien vieillir chez vous avec habiter facile ») et qui permettent de couvrir de 35 à 50 % du montant des travaux des propriétaires occupants ou bailleurs du parc privé ; l'APA (l'allocation personnalisée d'autonomie) ; la PCH (la prestation de compensation du handicap) ; le Crédit d'impôts (sous conditions) ; les aides des collectivités territoriales ; les aides versées par certaines caisses de retraite… À noter, vous pouvez faire votre demande d'aide auprès de l'ANAH et vérifier votre éligibilité sur monprojet.anah.gouv.fr. Notez en outre qu'un locataire peut aménager le bien qu'il loue et n'a pas obligation de le remettre dans son état initial quand il le quitte. Retrouvez plus d'informations sur le portail national d'information pour les personnes âgées et leurs proches.