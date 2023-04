Retraite par capitalisation, parlons-en !

(Crédit photo: www.bfgcapital.com)

Le système de retraite français n'a décidément pas fini de faire parler de lui ! Les réformes s'enchaînent, et tour à tour provoquent des mouvements de grève que le Gouvernement en place a du mal à canaliser.

Si le système de retraite par répartition est le système connu et reconnu en France, il existe un autre moyen de préparer sa retraite. Un moyen dont peu de gens parlent. Le système de retraite par capitalisation.

Aujourd'hui, focus sur ce système “discrétionnaire” et ses pratiques…

La retraite en France : définition et fonctionnement

Sans rentrer dans un tas d'explications indigestes, la retraite en France existe et s'est développée progressivement depuis 1945, année de création du régime général de sécurité sociale. Fondé sur le principe de solidarité, le système de retraite actuel ouvre des droits à tous, y compris à ceux qui n'ont pas ou très peu cotisé. Les cotisations perçues auprès des actifs au cours d'une année donnée servent donc à payer les retraites de cette même année. Avec un système collectif et obligatoire, la retraite permet de s'assurer un patrimoine régulier, même après la fin de sa vie professionnelle.

Actuellement, il existe actuellement différentes grandes catégories de régime de retraite :

– le régime des salariés du secteur privé

– le régime des fonctionnaires ou salariés de la fonction publique

– les régimes spéciaux des salariés du secteur public

– les régimes des non-salariés

Selon votre appartenance à une de ces catégories, le calcul et le fonctionnement de la retraite varient.

Les cotisations sont proportionnelles aux revenus du travail et forment ce qu'on appelle la retraite générale, souvent complétée par une pension de retraite complémentaire. Enfin, venu l'âge de la retraite, il faut savoir qu'aucune démarche n'est faite automatiquement et qu'il faut donc se préparer à passer par quelques procédures administratives…

Faire face à la réalité : le système de répartition est obsolète

On l'entend partout : le système de retraite par répartition doit être protégé. Il ne faut pas le supprimer. Car nous sommes en France. Car nous sommes solidaires. Et que ce système de retraite est basé sur la solidarité intergénérationnelle.

Si nous devons faire face à la réalité, autant le dire, le système de retraite par répartition est aujourd'hui un système obsolète.

(crédits : www.bfgcapital.com)

Nous sommes arrivés à un point de saturation, dans la mesure où la population française n'a plus le même ratio entre cotisants et retraités. Aussi, le vieillissement de la population accélère bien plus vite que ce que l'on pense. C'est un fait. Avec l'arrivée des nouvelles technologies et des nouveaux modes de vie, l'espérance de vie a progressivement augmenté, favorisant ainsi une hausse de la population des Séniors.

Alireza Gorzin, président de BFG Capital, nous en parle. “La population française est de plus en plus vieillissante. Lorsque le système actuel a été pensé après la 2nde guerre mondiale, il y avait 4 actifs pour 1 retraité. En 2019, nous sommes passé de 1,7 actifs pour 1 retraité. La complexité du système de retraite actuel rend cet inversement des tendances ingérable, et il est difficile d'en tirer de la justice et de la transparence entre tous les statuts. Sans en changer les fondements, pourra-t-on encore parler de solidarité dans les prochaines années à venir ?

Si de base les ménages Français étaient satisfaits du système des retraites par répartition, ils sont désormais inquiets pour sa pérennité, et semblent prendre en compte la nécessité de compléter celle-ci.”

Le système de retraite par capitalisation

Avec des pensions de plus en plus faibles, et un écart entre le niveau de vie des actifs et des retraités de plus en plus marqué, la retraite par capitalisation apparaît comme un second souffle. Discrètement, ce système s'installe dans les pratiques en France.

Discrètement. Car pour certains, ce système incarne le règne du chacun pour soi. Loin de notre système de retraite actuel, le système de retraite par capitalisation permet aux actifs de financer leur propre retraite. Les cotisations sont placées et investies, alors qu'en répartition, les actifs paient les pensions des seniors en cotisant.

Autrement dit, dans un système de retraite par capitalisation, l'assuré épargne régulièrement des sommes qui sont placées, le plus souvent, sur les marchés financiers. Une fois parvenu à l'âge de la retraite, l'assuré récupère son épargne avec les intérêts, soit sous forme de capital, soit sous forme de rente. La constitution du capital peut s'effectuer soit à titre individuel, soit dans un cadre collectif.

(Crédits: www.bfgcapital.com)

Le schéma peut paraître individualiste, mais finalement il est assez commun en Europe, comme aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni par exemple.

Pour certaines professions comme les fonctionnaires, sénateurs ou encore pharmaciens, la retraite par capitalisation est monnaie courante. En effet, ils possèdent déjà leur propre régime complémentaire obligatoire, investi en actions dans des grandes entreprises. Alors, pourquoi s'offusquer quand on parle d'appliquer ce système à grande échelle ?

Alireza Gorzin ajoute à ce sujet : “en France, accéder à la retraite n'est pas une chose automatique. Pour avoir accès à ses pensions, il faut passer par des démarches administratives longues et complexes, à l'instar de notre système. La retraite se prépare en avance, surtout dans un cadre économique aussi incertain. Pour vous assurer une retraite confortable, subvenir à chacun de vos besoins et ne manquer de rien, l'essentiel est de s'y prendre tôt !

Le système de retraite par capitalisation ne doit pas être l'ennemi de la répartition. Les deux systèmes peuvent très bien cohabiter. Ce n'est pas parce qu'on investit à titre personnel qu'on est nombriliste et égocentrique. Il faut simplement agir en toute connaissance de cause pour pouvoir se préparer. Chez BFG Capital, l'accompagnement des projets longs termes comme la retraite est un des fers de lance du groupe. Nous recommandons à tous de se rapprocher d'un professionnel, ne serait-ce que pour poser ces questions.”

Conclusion de la retraite par capitalisation

Notre constat est que le système de retraite par répartition est à bout de souffle. À terme, si non complété ou mis à jour, il risque d'accroître les inégalités entre les actifs. Aujourd'hui, le système de retraite par capitalisation fait peur par son individualisme et sa destination. Les Français présentent par ailleurs un manque flagrant de Culture F, qui ne les aide pas à comprendre ce système étranger à leur instruction.

La préparation à la retraite est un sujet qui nécessite d'être bien anticipé. Les pensions étant en chute libre, il faut que les Français réalisent ce qui les attend. Personne n'a envie d'être moins solidaire. Personne ne souhaite être égoïste. Ce que les gens attendent, en revanche, c'est un système où l'égalité prône, et où chacun peut y trouver son compte.

Achevé de rédiger le 28 mars 2023 par Amélie Yem Chargée d'affaires en développement chez BFG Capital