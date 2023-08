Retraite : les consignes de la Cnav pour ne pas informer systématiquement les assurés de certains droits

Le directeur général de la Cnav, Renaud Villard, ne conteste pas l'existence de ce document. (wir_sind_klein / Pixabay)

Selon un document recueilli par France Inter auprès de la CGT, la Caisse nationale d'assurance vieillesse donnerait pour consigne à ses agents de ne pas évoquer un dispositif concernant les droits de certains salariés. Une pratique dénoncée par Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) souhaite-t-elle volontairement priver certains salariés de leurs droits ? C'est en tout ce qu'a avancé Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, au micro de France Inter , mardi 29 août 2023. Cette dernière a alerté sur « des consignes » données aux agents de la Cnav.

« On leur a dit de ne pas informer systématiquement les salariés de la clause de sauvegarde, un dispositif qui concerne les salariés qui ont eu 60 ans avant le 1er septembre et qui leur permet de ne pas être pénalisés par la réforme des retraites et de partir dès 60 ans » , a affirmé Sophie Binet. Des accusations confirmées par un document recueilli par France Inter auprès de la CGT, qui donne bien pour consigne d'appliquer ce dispositif seulement à « la demande expresse de l'assuré » , celui-ci n'étant pas « à appliquer systématiquement » .

La réponse de la Cnav

En face, le directeur général de la Cnav, Renaud Villard, contacté par nos confrères, ne conteste pas l'existence de ce document. En revanche, il se défend de vouloir gagner du temps grâce à cette méthode, comme l'affirme Cécile Velasquez, secrétaire générale adjointe de la CGT de la Fédération nationale du personnel des organismes sociaux.

« Cela ne représente rien en gestion » , affirme Renaud Villard. Et d'ajouter : « Si je voulais faire des économies en gestion, je serais bien mal avisé de m'appuyer sur un dispositif extrêmement marginal qui ne consomme aucune ressource. C'est faire injure au service public que de dire ça ou penser ça » . Pour lui, grâce à la communication déjà existante sur cette clause, il n'y a tout simplement pas besoin d'en parler systématiquement.