Retraite : il manque 0,15 euro à cette salariée pour valider un trimestre, la CNAV reste intraitable

La comptable de 57 ans souffrant d'une pathologie oculaire a déposé une réclamation auprès de sa caisse de retraite, sans résultat. (illustration) (Greg Montani / Pixabay)

Une comptable qui souhaite calculer le montant de sa future retraite se voit refuser de valider un trimestre de 1985 car il lui manque un franc, soit l'équivalent de 0,15 euro. Les recours n'ont rien donné, la Caisse nationale d’assurance vieillesse ne pouvant déroger à la règle.

« Autour de moi, ça fait rire tout le monde, mais moi ça ne me fait pas rire » . Brigitte, une comptable qui souhaite partir à la retraite est dans l'incapacité de valider un trimestre de cotisation datant de 1985 pour un franc, soit 0,15 centime d'euros, rapporte RMC . Cette femme de 57 ans souffrant d'une maladie rare provoquant petit à petit une perte de vision a raconté son histoire au micro de RMC s'engage avec vous.

Une commission de recours, un médiateur et une députée

La quinquagénaire est actuellement à mi-temps, faute de pouvoir rester devant un écran à temps complet. Elle souhaite partir au plus tôt à la retraite. Mais quand il s'agit de calculer le montant de sa pension, il est impossible de valider ce petit trimestre. « Je n'ai pas triché, j'ai travaillé pour avoir cette retraite et on me dit qu'il me manque un franc » , a témoigné l'intéressée. Brigitte a effectué une réclamation auprès de sa caisse de retraite. Après être passée en commission de recours à l’amiable, elle a pu s'entretenir avec le médiateur.

Cette étape n'a pas débloqué la situation. Pas davantage que sa députée, qui a été sollicitée pour l'aider dans cet imbroglio. Pour la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), la règle doit être suivie, même pour un franc, un euro ou une poignée de centimes. « Nous ne pouvons pas accéder à sa demande de rajouter un franc pour lui permettre de valider le trimestre manquant » , a fait savoir l'administration.

Un retour attendu avec impatience

Contacté par RMC s'engage avec vous, le cabinet du ministre du Travail Olivier Dussopt a promis de réexaminer le dossier de la future retraitée tout en rappelant son obligation de rester dans le respect du droit. La réponse devrait intervenir avant que Brigitte n'arrête de travailler puisque selon le site info-retraite.fr, sur lequel la quinquagénaire a fait sa simulation, ce sera le 1er octobre 2029.