Retraite : comment profiter d'un rachat avantageux de ses trimestres à partir du 1er septembre

Le coût du rachat d'un trimestre d'études supérieures ou de stage en entreprise non cotisé varie en fonction de plusieurs critères, comme la raison du rachat ou encore la période durant laquelle il intervient. Un décret publié le mardi 22 août 2023 et qui sera effectif à partir du 1er septembre prochain va permettre aux assurés de bénéficier de périodes allongées pour profiter d'un abattement sur le coût de ces rachats.

Les règles relatives au rachat de trimestres de retraite ont évolué à l'occasion d'un texte paru au Journal officiel le mardi 22 août 2023. Désormais, les Français disposent d'un délai plus long pour profiter d'un rachat de trimestres à prix réduit, qu'il s'agisse du rachat d'un trimestre d'études supérieures ou d'un trimestre de stage en entreprise. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ces conditions plus avantageuses, selon Capital .

Un coût variable

Pour rappel, il est possible de racheter des périodes durant lesquelles il n'y a pas eu cotisation, qu'il s'agisse d'années en études supérieures, en stage en entreprise, ou encore des périodes avec interruption de carrière. L'objectif de l'opération est d'éviter une décote trop importante sur sa pension, ou encore de toucher plus rapidement sa retraite à taux plein.

Ce rachat a bien évidemment un coût, qui peut varier en fonction des conditions du rachat. Selon les calculs de nos confrères, dans le cas d'un actif de 29 ans ne gagnant pas plus de 32 994 euros bruts par an, il lui faudra consacrer 1 432 euros pour le rachat d'un trimestre s'il souhaite éviter une décote. Et 2 122 euros s'il veut toucher plus rapidement sa retraite à taux plein.

Un abattement plus facile d'accès

Le prix du rachat baisse également s'il est effectué au plus tôt. Un abattement est appliqué si l'opération est réalisée, au plus tard, le 31 décembre de la dixième année civile qui suit la fin des études supérieures, ou la deuxième année qui suit la fin du stage. Le montant de l'abattement est alors de 670 euros pour éviter la décote et de 1 000 euros pour toucher plus rapidement la retraite à taux plein.

Or, c'est justement la durée pour profiter de cet abattement qui vient d'être allongée par le décret du 22 août. À partir du 1?? septembre, l'assuré aura jusqu'au 31 décembre de l'année de ses 40 ans pour racheter des trimestres d'études supérieures en profitant de l'abattement. Pour le rachat d'un trimestre en période de stage à moindre coût, il faudra réaliser l'opération avant le 31 décembre de l'année de ses 30 ans.