Retraite : certaines pensions vont être revalorisées en octobre

Les retraités touchant légèrement plus de 2 000 euros brut vont bénéficier d'un rattrapage. Leurs pensions auraient dû être revalorisées de 0,4 à 0,8 % selon les cas au 1er janvier mais n'ont été augmentées que de 0,3 %. Ils toucheront le manque à gagner depuis le début de l'année.

Des pensions de retraite de base qui devaient être revalorisées en mai le seront finalement à la fin du troisième trimestre 2020, selon une information de Capital. Il s'agit d'un réajustement. Celui-ci sera appliqué sur les pensions de septembre qui seront versées le 9 octobre prochain. Une mesure qui concerne près de 5 % des retraités.

Les personnes concernées sont celles qui ont une pension dont le niveau brut est à peine supérieur à 2 000 euros. Début 2020, les pensions des retraités touchant moins de 2 000 ont été augmenté de 1 %. Les autres retraités ont dû se contenter d'une hausse de 0,3 %.

Pour les pensions comprises entre 2 000 et 2 014 euros

Toutefois, les personnes touchant des pensions entre 2 000 et 2 014 euros auraient dû bénéficier d'un taux intermédiaire. « Dans le détail pour ceux dont les revenus sont compris entre 2 000 et 2 008 euros, il est de 0,8%, entre 2 009 et 2 012 euros, il descend à 0,6% et est fixé à 0,4% entre 2.013 et 2.014 euros », précise Capital. Ces différents taux devaient être appliqués en mai. Mais en raison de la crise sanitaire, la date a été repoussée.

Les retraités qui sont concernés par ces taux intermédiaires vont récupérer les sommes qu'ils auraient dû toucher depuis janvier. Ces montants représenteraient quelques euros par mois. En revanche, certaines personnes, qui avaient une retraite excédant 2 000 euros brut, ont bénéficié par erreur d'une hausse de 1 %. Ceux-là verront leur retraite baisser en septembre. Mais le trop-perçu ne sera pas réclamé.