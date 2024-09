Retraite : avec les réformes successives, l'emploi des seniors atteint un niveau record

(Crédit photo : Fotolia)

Face aux réformes des retraites, les seniors restent plus longtemps actifs sur le marché du travail. En 2023, l'emploi des 55-64 ans a franchi un nouveau cap, marquant une tendance historique.

Selon une étude de la Dares, en 2023, l'emploi des seniors en France a connu une progression sans précédent, atteignant des niveaux records. Cette hausse s'explique en grande partie par les effets des réformes successives des retraites, qui ont retardé l'âge de départ et allongé les durées de cotisation nécessaires.

58,4 % des 55 à 64 ans travaillent

En 2023, la part des personnes âgées de 55 à 64 ans en emploi en France a atteint un taux de 58,4 %, marquant une hausse de 1,5 point par rapport à l'année précédente. Ce chiffre inclut les seniors cumulant un emploi et une pension de retraite, une pratique en augmentation constante ces dernières années. Parallèlement, le taux d'activité global de cette tranche d'âge, qui comprend les personnes en emploi et celles à la recherche d'un travail, a grimpé à 61,7 %, confirmant une progression quasi ininterrompue depuis l'an 2000.

Cette évolution s'explique en grande partie par les réformes des retraites successives, qui ont progressivement allongé les durées de cotisation nécessaires et reculé l'âge de départ à la retraite. En comparaison avec les plus jeunes générations, le taux d'emploi des seniors reste toutefois inférieur, avec 82,6 % d'emploi chez les 25-49 ans. De plus, bien que le taux d'emploi des seniors en France ait atteint son plus haut niveau depuis 1975, il reste inférieur de 5,5 points à la moyenne européenne, qui se situe à 63,9 %. La France se place ainsi en 17e position parmi les 27 pays de l'Union européenne.

Une hausse du taux d'emploi chez les seniors liée aux réformes des retraites

Depuis l'an 2000, le taux d'emploi des seniors a progressé de manière quasi continue, avec une augmentation moyenne d'un peu plus d'un point par an. Cette tendance résulte des réformes des retraites, notamment l'augmentation de l'âge de départ et la durée de cotisation nécessaire pour toucher une pension sans décote. Entre 2014 et 2023, la part des seniors en emploi (y compris ceux cumulant un emploi et une retraite) a augmenté de 10,2 points, tandis que la proportion de retraités a diminué de 9,5 points. Ces changements sont particulièrement notables chez les 60-64 ans, où l'emploi a crû de 12,3 points et la retraite a reculé de 15,3 points sur la même période.

Le taux de chômage des seniors, quant à lui, reste inférieur à celui de l'ensemble de la population active. En 2023, il s'établit à 5,4 %, en baisse de 0,4 point par rapport à l'année précédente, contre 7,4 % pour les actifs âgés de 15 à 64 ans. Cependant, à partir de 60 ans, le taux d'emploi chute considérablement, avec seulement 38,9 % des personnes âgées de 60 à 64 ans encore en activité, une baisse expliquée en partie par les départs progressifs à la retraite.

Le cumul emploi-retraite : un phénomène en hausse

Un phénomène notable observé chez les seniors est le cumul emploi-retraite. Vers la fin de la carrière professionnelle, de nombreux travailleurs choisissent de continuer à exercer une activité tout en touchant une pension de retraite. En 2023, cette pratique concerne principalement les seniors âgés de 66 ans, avec un pic de 6,3 % des personnes dans cette tranche d'âge cumulant emploi et retraite. Toutefois, à partir de 65 ans, une majorité de personnes encore en emploi perçoivent également une pension de retraite.

En 2023, bien que la France enregistre des progrès dans l'inclusion des seniors sur le marché du travail, le pays reste à la traîne par rapport à la moyenne européenne, en particulier chez les seniors âgés de 60 à 64 ans, où le taux d'emploi est inférieur de 12 points à la moyenne européenne. Néanmoins, le taux d'emploi des femmes seniors en France (57,2 %) se rapproche de la moyenne européenne (58,1 %), signe de progrès vers l'égalité des sexes dans cette tranche d'âge.

Avec des réformes des retraites encore en cours et une population vieillissante, la tendance à l'augmentation du taux d'emploi des seniors semble destinée à se poursuivre, bien que des défis subsistent pour atteindre les niveaux d'emploi observés dans certains pays européens tels que la Suède, où le taux d'emploi des seniors dépasse les 78 %.

Source : Rapport DARES, « Les seniors sur le marché du travail en 2023 »