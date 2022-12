Réparer son appareil électrique au lieu d'en racheter un neuf est un geste éco responsable qui sera récompensé, à partir du 15 décembre, par un bonus financé par les fabricants.

Réparer plutôt qu'acheter, une prime à la clef-iStock-Liudmila Chernetska

Un geste pour l'environnement et le pouvoir d'achat

Un bonus réparation va être mis en place mi-décembre pour les équipements électriques et électroniques : le projet, inscrit dans la loi AGEC (anti-gaspillage économie circulaire) depuis 2020, va enfin voir le jour. Cette mesure sera financée par une enveloppe de 410 millions d'euros, utilisable jusqu'en 2027. Le financement sera assuré par les industriels, via les éco-organismes Ecosystem et Ecologic, chargés de la fin de vie des appareils et du recyclage des déchets électriques. Aujourd'hui, 90 % des pannes ne sont pas réparées, les produits défectueux étant quasi systématiquement remplacés par du neuf. Ces comportements engendrent environ 10 millions de réparations annuelles, sur environ 1,5 milliard d'appareils électriques et électroniques qui circulent en France. Grâce à cette mesure incitative, le législateur espère augmenter de 20 % le nombre d'équipements réparés chaque année, et passer de 10 à 12 millions d'appareils réparés d'ici à 2027. L'objectif de ce coup de pouce est double. Il vise d'abord à protéger l'environnement en allongeant la durée de vie des équipements et en réduisant les déchets, mais il répond également à la problématique actuelle de baisse du pouvoir d'achat.

Une mesure en trois étapes

La prime réparation concernera d'abord une première série d'appareils, dont les réfrigérateurs, lave-linge, lave-vaisselle, machines à café, téléviseurs, téléphones et ordinateurs portables. En 2024, de nouveaux équipements pourront en bénéficier, tels que les imprimantes, friteuses, robots de cuisine et fours à micro-ondes. En 2025, seront éligibles les climatiseurs mobiles, sèche-cheveux et ventilateurs. Son montant variera entre 10 et 45 €, en fonction du type d'appareil à réparer : 10 € pour une cafetière à filtre ou un fer à repasser ; 15 € pour un aspirateur, une perceuse, un lecteur DVD ou un home cinéma, un vélo ou une trottinette ; 20 € pour une console de jeux ou une enceinte ; 25 € pour un réfrigérateur/congélateur, un lave-linge, une cave à vin, une tablette ou un téléphone portable ; 30 € pour un téléviseur ou un vidéoprojecteur ; 45 € pour un ordinateur portable. Ce bonus bénéficiera à une trentaine de catégories de produits dont la garantie est expirée. Les appareils encore sous garantie seront donc exclus du dispositif.

Des réparateurs agréés

La condition pour percevoir la prime est de faire effectuer la réparation par des professionnels titulaires du label QualiRépar. Pour obtenir le sésame, le réparateur doit répondre à un référentiel précis, portant notamment sur ses compétences, et déposer sa candidature auprès d'un organisme certificateur (AFNOR, Bureau Veritas...). À ce jour, seuls 500 l'ont obtenu. Pour les trouver, le consommateur devra se rendre sur le site ecosystem.eco ou label-qualirepar.fr. En passant par ce réseau, le bonus sera immédiatement déduit de sa facture, et le professionnel se fera rembourser directement par les éco-organismes. Cette mesure vient compléter l'indice de réparabilité, mis en place en janvier 2021 pour cinq catégories de produits (smartphones, ordinateurs portables, téléviseurs, lave-linge à hublot, tondeuses). Le principe, qui permet d'orienter le consommateur vers des achats plus vertueux, s'est étendu en novembre 2022 à quatre nouvelles catégories d'équipements (lave-linge à chargement par le dessus, lave-vaisselle, aspirateurs, nettoyeurs haute pression).