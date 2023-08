Rentrée 2023 : quelles solutions privilégier pour vos placements sans risque ?

Crédit photo : Fotolia

Livrets règlementés ou bancaires, comptes à terme, fonds en euros de l'assurance vie, PEL … en cette rentrée 2023, quelles sont les solutions à privilégier pour vos placements sans risque ?

Les livrets règlementés

Le Livret A, le LDDS (livret de développement durable et solidaire) et le LEP (livret épargne populaire) sont des livrets règlementés par l'État. Celui-ci décide de leur fonctionnement, de leur taux, de leur plafond. Chaque livret présente ses spécificités. Ainsi, les fonds collectés sur les livrets A sont centralisés par la Caisse des dépôts et consignations et servent à financer le logement social et le renouvellement urbain. Le LDDS permet de contribuer au financement des PME et à l'économie sociale et solidaire. Le LEP est destiné aux personnes aux revenus modestes (il est soumis à un plafond de revenus) et leur permet de placer leurs économies tout en leur assurant un maintien de leur pouvoir d'achat.

Si chaque livret présente ses spécificités, ils ont en communs trois points forts par rapport aux autres placements sans risque : les intérêts sont exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, l'épargne est disponible à tout moment et ils ne comportent pas de frais. Aucune fiscalité ne vient donc pénaliser la performance de ces livrets.

Côté rendement, cet été, le gouvernement a fait le choix de maintenir le taux du Livret A et du LDDS à 3,00 % jusqu'en 2025. La rémunération du Livret d'épargne populaire (LEP) passe de 6,10 % à 6,00 %.

En revanche, les livrets règlementés sont plafonnés : le plafond du livret A est fixé à 22 950 euros, celui du LDDS à 12 000 euros et celui du LEP à 10 000 euros (depuis le 1er août 2023 contre 7 700 euros auparavant).

Les livrets bancaires

Contrairement aux livrets règlementés, les livrets bancaires sont taxés soit à la flat tax (au taux de 30 %), ou, si cela est plus avantageux pour son détenteur, à l'impôt sur le revenu auquel ey aux prélèvements sociaux (17,2%).

Leur rémunération est moins intéressante que celle des livrets règlementés : les meilleurs livrets bancaires offrent actuellement des rendements autour de 2 % avec parfois des taux boostés sur une courte période pouvant aller jusqu'à 4 %.

Le principal atout du livret bancaire est la grande disponibilité de l'épargne et le fait qu'il ne comporte pas de frais.

Le compte à terme

Un compte à terme est un compte d'épargne qui offre un taux d'intérêt élevé en contrepartie d'un blocage des sommes pendant un certain temps. La durée de blocage de l'épargne, le taux d'intérêt et le montant du versement minimum sont définis par la banque et sont connus à la souscription. Les versements complémentaires ne sont pas possibles pendant la phase de blocage et si vous souhaitez récupérer votre épargne durant cette phase, des pénalités peuvent être appliquées. Le taux proposé peut être fixe, variable ou même progressif. Le contrat ne comporte pas de frais, mais les intérêts perçus sont soumis à la flat tax ou au barème progressif de l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Avec la hausse des taux d'intérêt, les rendements proposés sur les comptes à terme ont augmenté ces derniers mois. Les meilleurs taux peuvent atteindre 3,00 % à 3,50 % (taux fixe) pour une durée de blocage de 12 à 18 mois.

Le fonds euros de l'assurance vie

L'épargne placée sur le fonds en euros d'une assurance-vie est garantie. Elle est disponible à tout moment, mais pour bénéficier d'une fiscalité avantageuse, le contrat doit être ouvert depuis au moins 8 ans au moment du retrait. Dans ce cas, les intérêts ne sont soumis qu'aux prélèvements sociaux (17,2 %) dans la limite annuelle de 4.600 euros pour une personne seule et 9.200 euros pour un couple. En cas de décès, l'épargne est transmise aux personnes de votre choix, sans droit de succession (jusqu'à 152 500 euros). Les versements sont possibles à tout moment et ne sont pas plafonnés.

Les fonds en euros de l'assurance vie ont rapporté en moyenne 2,00 % en 2022. En ce moment, les assureurs multiplient les offres pour concurrencer le Livret A. Les meilleures offres permettent de bénéficier d'un taux de 3,00 % voire 4,00 %.

Le plan épargne logement

Les plans épargne logement (PEL) ouverts depuis le 1er janvier 2023 sont rémunérés au taux de 2,00 %. Les intérêts sont soumis à la flat tax (30 %). Le PEL est plafonné à 61 200 euros et tout retrait avant les 4 ans du plan entraîne sa clôture. L'avantage du PEL réside dans le fait qu'il peut être utilisé pour obtenir un prêt épargne logement à un taux qui dépend de la date à laquelle le PEL a été contracté. Ainsi, pour les prêts souscrits depuis août 2016, le taux d'intérêt est de 2,20 %. Il est de 3,20 % pour les PEL ouverts depuis le 1er janvier 2023.