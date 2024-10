Rénovation énergétique : vers un assouplissement de l'interdiction de location des passoires thermiques ?

Michel Barnier veut simplifier le DPE. (illustration) (Etadly / Pixabay)

Parmi les nombreux sujets abordés lors de son discours de politique générale tenu devant l'Assemblée nationale ce mardi 1er octobre, Michel Barnier a souligné l'importance de « mieux cibler l'accompagnement des particuliers en matière de rénovation énergétique » . Le nouveau Premier ministre a ainsi indiqué que le diagnostic de performance énergétique (DPE) sera « simplifié » et que « son calendrier sera adapté » . Comme le rapporte Capital , le gouvernement n'a pas encore donné de détails mais il pourrait notamment assouplir le calendrier lié à l'interdiction des locations de passoires thermiques.

Des rénovations très coûteuses

Adopté en août 2021, la loi Climat et résilience prévoit aujourd'hui d'interdire la location des logements classés G dès le 1er janvier 2025, de ceux classés F en 2028 et de ceux classés E en 2034. La Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim), l'Union nationale des propriétaires indépendants (Unpi) ou encore l'Union des syndicats de l'immobilier (Unis) ne cessent depuis de dénoncer ces délais. Ces organismes mettent en avant les dizaines de milliers d'euros nécessaires pour rénover convenablement une passoire thermique et la difficulté de trouver des artisans bénéficiant du label RGE, indispensable pour obtenir les aides publiques à la rénovation énergétique.

Alors qu'il était encore ministre de l'Economie, Bruno Le Maire avait annoncé qu'il était favorable à une modification du calendrier mais il s'était attiré les foudres de Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique. La situation semble désormais bien différente au sein du gouvernement Barnier, où siège notamment aujourd'hui Valérie Létard, une ministre du Logement qui s'est déjà emparé de ce dossier sensible.