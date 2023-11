Rénovation énergétique / gare aux arnaques-iStock-ronstik

Le dispositif Maprimerenov'

Tout d'abord, il est important de préciser que les "coup de pouce à 1€" concernant l'isolation des combles et le remplacement du système de chauffage n'existent plus. Toute entreprise vous proposant de type de d'intervention est donc à fuir ! Le coup de pouce a été remplacé par Maprimerenov' dont vous pouvez et devez vérifier les modalités sur un site de confiance comme celui de l'Anah, organisme à l'origine du dispositif. En effet tous les propriétaires et tous les travaux ne sont pas éligibles. Vous pouvez vous faire accompagner par un conseiller en ligne ou dans l'un des espaces mis à disposition.

Les signes qui doivent vous alerter

- L'entreprise doit être certifiée RGE, gare aux labels frauduleux - Le devis doit être clair et les explications précises - Vous ne devez pas le signer par téléphone - Guettez une éventuelle mention de crédit cachée - Attention aux faux simulateurs sur internet - La demande de subvention doit être déposée avant le début des travaux - Ne répondez pas aux offres par démarchage téléphonique

Si vous êtes déjà victime

Si les travaux ont eu lieu et que vous êtes en difficultés, plusieurs recours s'offrent à vous. S'il s'agit bien d'une entreprise RGE, vous pouvez faire un signalement sur le site france-renov.gouv.fr Vous pouvez vous tourner vers une association de consommateurs qui saura vous épauler dans vos démarches. Vous pouvez également saisir la DGCCRF du problème, ou encore la justice par le biais d'un conciliateur pour régler l'affaire à l'amiable, ou le juge des contentieux de la protection si vous estimez avoir été lésé.