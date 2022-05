Rénovation énergétique: comment convaincre les copropriétaires?

Sortir de l’argent de sa poche pour financer des travaux de rénovation énergétique crispe souvent les copropriétaires mais un syndic bénévole a réussi cette mission.

La rénovation énergétique fait grincer des dents par les coûts qu’elle induit. Afin de montrer qu’elle est accessible et possible, l’Agence Parisienne du Climat a récompensé les réalisations de rénovation énergétique les plus remarquables lors de la troisième édition des Trophées Métropolitains CoachCopro 2022. La Résidence Moulins Gémeaux à Saint-Denis (93) a obtenu le troisième prix du jury.

Cette copropriété datant de 1964 et composée de trois bâtiments et de 137 logements a pour particularité d’être gérée par un syndic bénévole, ce qui est rare pour une copropriété de cette taille. Avec le conseil syndical, il est parvenu à inciter les plus réfractaires à passer à l’acte: 102 copropriétaires ont voté pour et 5 contre. Une trentaine n’a pas voté.

Leur secret? «Notre politique de gestion depuis la création de la copropriété. Tous les trimestres, une partie de l’appel de charges est attribuée à un fonds de réserve. Nous mettons la valeur de 25% chaque année dans le fonds de réserve alors que la loi conseille 5%. On avait donc une réserve de 1 million d’euros pour la rénovation », explique Claire Révillion, syndic bénévole depuis 6 ans. Ce fonds de réserve attribué à chacun des appartements a donc réduit les coûts de la rénovation de la copropriété, ce qui a séduit les copropriétaires.

Ainsi, le fonds de réserve permettait de rénover par exemple les escaliers, sans demander un investissement supplémentaire aux copropriétaires. En 2015, un audit fait apparaître un potentiel gain énergétique non négligeable en procédant à de gros travaux. C’est la première fois que le syndic bénévole et le président du conseil syndical doivent solliciter les copropriétaires afin qu’ils complètent ce fonds de réserve pour la rénovation des bâtiments.

Des permanences individualisées

L’aide de l’Anah (Agence nationale pour l’habitat) qui est intervenue à hauteur de 667.700 €, soit entre 9000 € et 13.000 € par ménage modeste et très modeste (70 copropriétaires concernés ici) a achevé de convaincre les habitants qui avaient des préoccupations d’ordre financier. « La difficulté de l’Anah, c’est qu’il faut préfinancer les subventions mais par le biais du crédit foncier, ces copropriétaires ont contracté un prêt sur 20 ans avec de petites mensualités », explique le syndic bénévole. La Caisse des dépôts a versé près de 1,2 million d’euros et le département de la Seine-Saint-Denis, environ 83.000 €. Le montant cumulé des aides (Certificats d’Économie d’Énergie, CEE compris) est d’un peu plus de 2 millions d’euros pour des travaux qui ont coûté un peu moins de 4 millions d’euros, en comptant les études préalables et les diagnostics complémentaires.

« Nous avons organisé des réunions d’information mais aussi des permanences individualisées pour offrir à chacun une projection du montant des travaux et des subventions individuelles et collectives possibles. On a vu 110 personnes sur 137», se souvient Claire Révillion. La clé serait donc l’échange, la compréhension des points d’achoppement qui demeurent afin d’y répondre le mieux possible. « Mais cela demande beaucoup de temps. Les permanences duraient 3h chacune environ et pendant le chantier qui a pris quasiment deux ans, nous avons consacré 25h par semaine à ce sujet », énumère Jean-Jacques Crété, président du conseil syndical. Sans compter les échanges informels sur le palier, le syndic bénévole habitant dans la copropriété.

Enfin, « des supports visuels sur PowerPoint ont été projetés car les gens ne maîtrisent pas forcément les lectures de plans. Il faut être pratico-pratique », recommande Claire Révillion. Les habitants étaient également inquiets que des étrangers pénètrent dans leur appartement pour effectuer des travaux. Pour les rassurer, le syndic bénévole et le président du conseil syndical ont donc décidé d’être présents à chaque fois que l’entreprise Bouygues Habitat rentrait dans les lieux.

La hausse des prix de l’énergie compensée

En 2017, le processus de rénovation commence donc. Certes, l’immeuble n’était pas une passoire thermique mais il était urgent de refaire la toiture qui était d’origine et de ravaler les façades et de les isoler par l’extérieur. Par ailleurs, les fenêtres ont été changées pour la moitié des copropriétaires. Un réseau d’eau chaude sanitaire a été créé à la place des ballons individuels électriques et le syst-me de ventilation a été améliorée. Résultat: l’étiquette du diagnostic de performance énergétique est passée de D à C, après quasiment deux ans de travaux. La consommation d’énegie a été réduite de 40%.

Une économie d’énergie qui permettra de compenser la hausse des prix de l’électricité et du gaz mais qui ne réduira pas substantiellement la facture. « Tous les mois, le conseil syndical organisait une réunion où Madame Révillion était invitée permanente. À chaque réunion, il y avait toujours une ligne qui concernait les travaux », assure Jean-Jacques Crété. Avant de conclure « C’était une belle aventure qu’on est contents d’avoir mené jusqu’au bout, 99,9% des copropriétaires sont heureux d’y avoir participé .»