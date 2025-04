Rénovation énergétique, adaptation au climat : comment améliorer l'habitat ?

Rénover, adapter les logements aux vagues de chaleurs...Marion Oechsli, directrice générale de Seqens (groupe Action Logement) et Martin Lagane, porte-parole de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) partagent leurs conseils, dans l'émission Figaro Immo, animée par Olivier Marin.

Marion Oechsli , est directrice générale de Seqens (groupe Action Logement )

Martin Lagane , est directeur de la communication et porte-parole de l'Agence Nationale de l'Habitat ( ANAH )

Le collectif "Nos villes à 50°C"

Sequens s’inscrit dans l’action du collectif " Nos villes à 50°C ". Mission : adapter notre patrimoine, l'urbanisme et les pratiques de construction face à des pics de chaleur annoncés à 50°C. Porté par A4MT , il réunit des collectivités, aménageurs, bailleurs sociaux, promoteurs, cabinets d’architecture et sociétés d’ingénierie, entreprises de travaux et industriels. Le 10 avril 2025, il y a eu le lancement à l’Académie du Climat avec le groupe CDC Habitat , du "booster de l’adaptation aux vagues de chaleur".

Prochaines étapes : la réalisation d’une cartographie des projets qui mettent en œuvre des solutions bioclimatiques et des retours d’expériences, avant le lancement d’expérimentations.

L’éradication des passoires thermiques s’intègre dans le plan d’économie d’énergie et de décarbonation du groupe Action Logement. Seqens, filiale du groupe, est mobilisée pour son déploiement dans le parc immobilier.

Parmi les objectifs : repenser les pratiques, de la conception jusqu’à l’utilisation des bâtiments, systématiser les protections solaires, pour qu’elles deviennent un reflexe, généraliser la ventilation nocturne, favoriser les solutions bioclimatiques, expérimenter le vitrage solaire.

L’ANAH et la tournée France Rénov

L'Agence pour l’amélioration de l’Habitat. #Mobilisation de France Rénov pour sensibiliser autour des actions de rénovation énergétique.

Tournée France Rénov : le démarrage a eu lieu à Montbéliard le 4 avril. Le dispositif itinérant avec 2 maisons mobiles se tient jusqu'en novembre 2025. Dans chaque ville étape, des conseillers expliquent les aides en matière de rénovation énergétique. Les conseils personnalisés sont gratuits.

L'ANAH lance également la 2ème édition du concours Ré(habiter) visant à récompenser des rénovations "exemplaires et ordinaires".

