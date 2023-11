Rénovation : ce propriétaire a payé 56 000 euros pour des travaux commencés en 2018 et jamais terminés

D'autres entrepreneurs avaient refusé de prendre en charge les travaux, trop complexes. (illustration) (bluelightpictures / Pixabay)

Faire réaliser des travaux dans son logement est rarement une partie de plaisir mais pour Mario, un habitant de Cour-Maugis-sur-Huisne (Orne), le chantier est devenu un cauchemar. En 2017 il a acquis une longère nécessitant d'importantes rénovations. Une partie du prêt contracté devait d'ailleurs servir à financer ces dernières, raconte Le Perche . Plusieurs entrepreneurs se sont alors déplacés.

« Beaucoup m’ont dit qu’ils ne sauraient pas faire les travaux ou qu’ils n’étaient pas spécialisés » , a témoigné le propriétaire. Sauf un, qui lui proposait de refaire non seulement la charpente, l’isolation et la toiture, mais aussi de se charger de l’installation du chauffage ainsi que des travaux de plomberie et d’électricité. Il a été choisi.

Un préjudice estimé à 110 000 euros

Mais ce dernier a rapidement déchanté. « Je ne comprenais pas trop comment il s’y prenait, ils venaient par intermittence , a expliqué Mario. Au fur et à mesure, cela me semblait bizarre, faire la toiture avant la charpente, j’ai attendu la livraison de ma chaudière qui n’est jamais venue » . Le doute s'est d'autant plus installé que l’entrepreneur lui a fait approuver d’autres devis comprenant des travaux pour lesquels il avait déjà signé.

Le Normand aujourd'hui surendetté a versé 30 à 40 % d’acompte et s’est retrouvé menacé par le professionnel, pour payer le solde. « En tout j’ai versé 56 000 euros sur une valeur de travaux de 90 000 euros » , a-t-il précisé. Le préjudice total est désormais estimé à 110 000 euros selon un expert.

Déjà connu de la justice

L’entrepreneur avait déjà été condamné pour des faits similaires, a découvert Mario. Après les ennuis liés aux travaux, le propriétaire a été confronté à des problèmes judiciaires, la procédure pour arnaque a été rejetée. Il avait demandé à son avocat de saisir un juge d’instruction mais ce dernier ne l’a finalement jamais fait. « Aujourd’hui, je ne sais plus quoi faire, je me suis fait escroquer, c’est ma vérité. Je me sens abandonné » , a confié Mario.