Rendons l’épargne efficiente !

Bien placer son argent c'est aider à l'essor de la France. (© Shutterstock)

Chaque citoyen doit se sentir fier de favoriser l’essor de la France et d’en profiter. Il convient de déculpabiliser ceux qui réussissent, les particuliers comme les chefs d’entreprise.

La spirale de surendettement a conduit depuis plus de trente ans à une situation critique pour les finances publiques. Dans son dernier rapport annuel, la Cour des comptes vient d’ailleurs de le rappeler opportunément. Vivre au-dessus de ses moyens n’est pas la bonne méthode pour favoriser une croissance stimulante.

D’ailleurs, on remarque que ce type d’expédient ne fonctionne plus sur la durée, aux États-Unis, comme en Russie, au Japon et même dans certains pays d’Europe.

Or la France peut compter sur un taux d’épargne record, qui a dépassé le seuil de 20%, un niveau inconnu depuis le double choc pétrolier de 1974 et 1979. Et le surcroît d'épargne accumulée par les ménages depuis le début de la crise sanitaire a atteint 187 milliards d'euros, selon les chiffres de la Banque de France.

Cette épargne, utilisée à bon escient, est stimulante pour la croissance des PME et de l’emploi. Il importe donc de sécuriser les gains de ceux qui investissent judicieusement.

À l’inverse, il convient d’être plus exigeant face aux «tricheurs» ou arnaqueurs qui n’hésitent pas à proposer des «mirages» pour des épargnants de bonne foi.

Le développement d’outils informatiques sophistiqués trouble d’ailleurs bien des esprits. Certains oublient pourtant un peu vite que les mouvements de marché sont loin d’être uniformes. Les phases de profits alternent parfois un peu trop