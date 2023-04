Remplacer sa baignoire par une douche, ça attire aussi les jeunes

Une douche est plus sécurisante qu’une baignoire pour les personnes âgées mais remplacer sa baignoire par une douche permet aussi de faire des économies, ce qui attire les jeunes actifs.

Remplacer une baignoire par une douche, c’est une demande souvent formulée par des personnes âgées qui ne peuvent plus l’enjamber, mais c’est aussi une solution recherchée par les jeunes. « Notre plus jeune client a 30 ans. C’est un jeune actif et il venait d’acheter un logement dans lequel se trouvait une baignoire qu’il ne souhaitait pas utiliser. De plus en plus de jeunes actifs veulent remplacer leur baignoire par une douche pour raisons économiques et écologiques », souligne Stéphane Rakotomalala, fondateur d’ Evolyo , un concept de douche de plain-pied brevetée avec une grande entrée.

La douche brevetée, qui permet de remplacer par une douche une baignoire mais aussi de vieilles douches fissurées, est antidérapante et donc sécurisante pour les seniors mais les économies d’eau et avec elles une facture allégée, séduisent aussi les jeunes. Le design évolutif de la douche élargit aussi le public cible. On ne se retrouve pas uniquement face à des douches équipées pour les personnes âgées, avec des barres d’appui et des sièges de douche mais face à des équipements modulables avec des portes coulissantes ou non, une robinetterie basique ou plus design.

Ce système personnalisable occupe ainsi l’espace laissé par l’ancienne baignoire et s’adapte à toutes les dimensions. Composé d’une coque en résine sanitaire et d’un receveur qui peut se recouper sur place chez le particulier, il comble totalement le vide. Puis, des panneaux d’habillage en aluminium viennent se fixer au mur. Et tout cela peut s’installer en une journée, sans avoir besoin de toucher à la tuyauterie ou de modifier le carrelage. De même, chez Leda, société spécialisée dans les équipements de douche, une douche peut être montée en remplacement d’une baignoire sans gros travaux, aux dimensions exactes de l’aménagement souhaité.

Environ 2000 euros pose comprise

Remplacer une baignoire par une douche coûterait environ 6400 euros selon une étude de 60 millions de consommateurs datant de septembre 2019. Aujourd’hui, le coût a encore augmenté, étant donné la flambée des prix des matériaux. « Nous proposons un processus majoritairement en ligne pour ce qui est devis et simulation du projet. Nous nous déplaçons uniquement pour la pose de la douche. On divise donc les prix par deux ou par trois en fonction du modèle choisi. L’entrée de gamme est de 2000 euros, pose comprise », assure Stéphane Rakotomalala qui présente sa société comme « le Ryanair de la douche ». La suppression des intermédiaires permet aussi de réduire les coûts. Comptez ensuite 4 à 8 semaines entre la commande et la pose de la douche, selon le modèle choisi.