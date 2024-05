Remake Live : la première SCPI sans frais de souscription arrive en assurance-vie chez UAF Life Patrimoine

Investir dans l'immobilier sans frais de souscription est désormais chose possible grâce à Remake Live, la première SCPI sans frais de souscription référencée en assurance-vie par UAF Life Patrimoine. Un modèle d’épargne vertueux qui facilite l'accès à l'immobilier de rendement dans un contexte marqué par de nombreuses incertitudes économiques et géopolitiques. L’économie productive est pénalisée par une inflation élevée depuis plus de deux ans et l'immobilier constitue sans conteste un placement de plus en plus prisé par les épargnants soucieux de protéger leur pouvoir d'achat. Pourtant, les frais de souscription élevés – souvent de l’ordre de 10% – restent un frein à l'investissement, notamment pour les petits patrimoines. C'est pour répondre à cette problématique qu'UAF Life Patrimoine – acteur majeur de l'assurance-vie patrimoniale avec plus de 6 milliards d'euros d’encours – a décidé de référencer Remake Live, une SCPI innovante sans frais de souscription ayant bénéficié d’une des collectes les plus dynamiques du marché en 2023.

La vision de Remake Live : cibler les métropoles en essor

Gérée par Remake AM, société de gestion fondée par deux experts de la gestion immobilière cumulant plus de 35 ans d’expérience, Nicolas Kert et David Seksig, Remake Live (visa AMF n°22-01 du 8 février 2022) mise sur une stratégie d'investissement dans les zones périurbaines des grandes métropoles françaises et européennes en pleine croissance démographique et économique .

L'objectif est double : dégager une performance attractive avec un taux de distribution cible de 5,50% par an (7,79% de taux de distribution atteint en 2023) et un taux de rentabilité interne de 6% sur 10 ans , tout en offrant une dimension responsable et sociale forte .

Un investissement simplifié et responsable

En supprimant les frais de souscription – qui représentent généralement sur les SCPI plus de 10% du montant investi – Remake Live facilite l'accès à l'immobilier de rendement. Les frais sont lissés dans la durée selon un modèle plus vertueux pour l'épargnant .

De plus, la SCPI bénéficie du label ISR et consacre entre 5 et 10% de sa collecte à de l'immobilier à vocation sociale comme les logements sociaux ou les infrastructures de santé dans les déserts médicaux (5,07% de quote-part effective au 31/03/2024) sans attendre de rentabilité sur ces investissements « citoyens ».

Le succès commercial a rapidement été au rendez-vous pour ce véhicule innovant lancé il y a 2 ans par Remake AM , puisque sa capitalisation atteint aujourd’hui 448 millions d'euros (au 31/03/2024) avec près de 270 millions d'euros collectés en 2023.

Une offre complète en assurance-vie

Le référencement de la SCPI Remake Live par UAF Life Patrimoine – filiale à 100% de l'assureur Spirica (Crédit Agricole Assurances) – vient enrichir l'offre immobilière déjà étoffée de son contrat d'assurance-vie . Avec plus de 40 fonds immobiliers (OPCI, SCPI, SCI) accessibles dès 1.000 euros et la possibilité d'investir jusqu'à 100% en immobilier, les épargnants disposent d'un large choix pour se constituer un patrimoine immobilier défiscalisé. Avec son modèle novateur sans frais, l'arrivée de Remake Live ouvre de nouvelles perspectives pour investir de façon simple et responsable .

En référençant Remake Live, UAF Life Patrimoine prouve son engagement à faciliter l'accès à l'épargne immobilière , gage d'une meilleure préparation de la retraite dans un contexte inflationniste tenace. Avec sa stratégie axée sur les métropoles les plus dynamiques, son modèle vertueux sans frais de souscription et sa dimension sociétale, cette SCPI nouvelle génération devrait séduire de nombreux épargnants, quelle que soit la taille de leur patrimoine.

Avertissements :

Acheter des parts de SCPI est un investissement immobilier. Comme tout placement immobilier, il s’agit d’un investissement long terme dont la liquidité est limitée. Nous vous recommandons une durée de placement de 10 ans. Il existe un risque de perte en capital. De plus, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché immobilier et du cours des devises. Comme pour tout placement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Cette communication a un caractère commercial, n'est pas un document contractuel ou un document d'information requis par une quelconque disposition législative, et n'est pas suffisante pour prendre une décision d'investissement. Vous êtes invité à consulter les documents d'information avant toute décision d’investissement.

UAF LIFE Patrimoine, SA au capital de 1 301 200 € – 433 912 516 RCS LYON, dont le siège social est sis 27 rue Maurice Flandin – BP 3063 – 69395 LYON Cedex 03 – www.uaflife-patrimoine.fr - 04 26 99 61 00. Enregistrée à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le n° 07 003 268 en qualité de Courtier d’assurance - filiale de Spirica -, et de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) membre de la CNCEF, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Société sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS Cedex 09, et de l’Autorité des Marchés Financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS Cedex 02

Remake Asset Management, 16 rue Washington - 75008 Paris, Société par Actions Simplifiée au capital social de 1 229 201,44 €, RCS Paris 893 186 338 - Société de gestion de portefeuille, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n°GP-202174 en date du 15/12/2021.