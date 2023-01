Réforme des retraites : Franck Riester reconnaît que les femmes seront « un peu pénalisées »

La réforme des retraites n'est pas si positive pour les femmes. Illustration (Pixabay / StartupStockPhotos)

Présentée comme « plus juste » pour les femmes, la réforme des retraites pourrait toutefois les pénaliser sur certains points, selon le ministre Franck Riester, interrogé sur Public Sénat le lundi 23 janvier. Si les femmes bénéficieront d'une meilleure augmentation des pensions, elles devront travailler plus longtemps.

Alors qu’une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites va avoir lieu le mardi 31 janvier prochain, le gouvernement continue quant à lui de défendre sa mesure, tout en se contredisant parfois. Si la réforme avait été présentée par la Première ministre Elisabeth Borne comme un système « plus juste » pour les femmes, Franck Riester, le ministre des Relations avec le Parlement, a quant à lui expliqué sur Public Sénat lundi 23 janvier que les femmes seraient « un peu pénalisées » par le report de l’âge légal, relaie BFM Business .

Un effet mécanique

Comme l’a rappelé Franck Riester, les femmes bénéficient en effet de « trimestres validés par enfant » . Il s’agit de 4 trimestres automatiquement accordés à la mère pour chaque enfant en contrepartie de l'incidence de la maternité sur sa vie professionnelle. Mais en reportant l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, les femmes devront donc, mécaniquement, obtenir plus de trimestres et donc travailler plus longtemps.

Au-delà de cet effet mécanique, Monique Lubin, sénatrice des Landes, a également assuré que cette réforme ne profiterait pas aux femmes en raison de leur profil de carrières. « Ça ne changera rien pour celles qui auront arrêté de travailler pendant un certain temps pour élever des enfants, qui ont des carrières hachées » a-t-elle mis en avant. Au total, selon une étude d’impact relayée par nos confrères, les femmes devront travailler en moyenne 7 mois de plus contre seulement 5 mois pour les hommes.

Des pensions améliorées

Pourtant, le gouvernement a beaucoup mis en avant le gain de cette réforme des retraites pour les femmes. « L'amélioration de la retraite minimum va bénéficier majoritairement aux femmes » a notamment indiqué Franck Riester dans son intervention. Les femmes, qui sont en moyenne moins bien payées que les hommes, devraient ainsi voir leurs pensions augmenter de 1 à 2,2 %, contre 0,2 à 0,9 % pour les hommes.

Enfin, quant à la question de l’éducation des enfants, les congés parentaux seront désormais pris en compte, dans la limite de 4 trimestres, pour celles qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Un maigre avantage, aux yeux de BFM Business , qui note que seulement 2 000 femmes par an en moyenne pourraient être concernées par cette mesure.