Vos vieux téléphones dorment au fond d'un tiroir ? Vous en avez fait don à vos enfants afin qu'ils jouent avec ? Pourtant, ils pourraient vous rapporter de l'argent.

Recyclage des téléphones, de l’or dans vos tiroirs ? / iStock-Andrei Berezovskii

Des métaux rares dans les téléphones

Dans les téléphones, on trouve différents métaux rares comme de l'or ou encore du lithium et de l'argent. Citons également d'autres éléments comme le cuivre et le cobalt mais aussi certains moins connus dont le tungstène, le gallium, le tantale, le niobium, l'indium ou encore le palladium (groupe du platine). Hors métaux, il y a aussi le plastique de la coque notamment. Quand vous changez de modèle de téléphone, vous avez la possibilité de revendre l'ancien. S'il est en bon état voire en très bon état, vous pouvez percevoir une somme intéressante : près de 150 €. Et, même s'il est en mauvais état, il est possible de recycler diverses petites pièces, contre un peu d'argent. Recycler les téléphones est d'ailleurs un geste de plus en plus encouragé. Le président Emmanuel Macron songe ainsi à créer une prime dédiée au recyclage des anciens téléphones.

La « prime au retour » d'Emmanuel Macron

Pour motiver les Français à recycler leurs vieux téléphones portables, l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron avait, entre les deux tours, évoqué l'idée d'une « prime au retour ». Le but ? Proposer une certaine somme d'argent aux personnes recyclant leurs anciens Smartphones et autres modèles. Et puisqu'Emmanuel Macron a été réélu, cette prime pourrait être mise en place au cours de son deuxième quinquennat. Toutefois, pour l'instant, il n'y a rien de concret. On ne sait pas quel serait le montant de cette prime ou encore les conditions pour en bénéficier. Les membres du parti LREM ont simplement indiqué qu'il s'agirait de favoriser la collecte des téléphones (et autres objets de ce type), qui sont « de véritables mines urbaines dans nos poches et dans nos tiroirs ». Cette prime aurait donc deux objectifs : motiver/récompenser les personnes qui recyclent ; permettre à l'industrie de ré-exploiter diverses pièces et autres métaux. Comme indiqué précédemment, cette mesure a été annoncée entre les deux tours des élections présidentielles 2022 et elle n'apparaissait pas dans le programme initial du président-candidat. Il semblerait donc qu'elle ait été imaginée pour séduire l'électorat écologiste (notamment) et éviter qu'il ne s'abstienne ou ne vote pour la candidate RN.

La France et les téléphones

Les Smartphones peuvent non seulement être recyclés (à hauteur de 80 %), mais ils peuvent parfois tout simplement être réparés ou reconditionnés. En France, et selon l'Agence de transition écologique (estimation d'avril 2021), les tiroirs des Français compteraient entre 54 et 110 millions de Smartphones inutilisés. Une estimation plus précise est difficile à établir mais ces chiffres prouvent qu'il y a véritablement matière à recycler. Recycler les Smartphones permet de moins creuser les sols. C'est donc un pas de plus pour la protection de la planète, déjà en grande souffrance. C'est aussi une manière de moins dépendre des autres pays en disposant, en France, de diverses ressources.