Record du prix du m² en IDF

Un nouveau record de prix de vente au mètre carré affole l'immobilier en Île-de-France. Paris n'aurait plus le monopole de l'immobilier cher ? En 2019, la capitale s'est fait rafler la première place du podium de l'immobilier par Boulogne-Billancourt, où une maison s'est vendue au prix affolant de 44 554 euros du mètre carré. Une vente record symptomatique d'une hausse perpétuelle des prix du marché qui tend à remettre en question l'accessibilité à l'immobilier en Île-de-France.

iStock-Michel Hincker

Une vente record

Un repli vers la périphérie parisienne

Les prévisions pour 2020

En 2019, une maison de 120 mètres carrés s'est vendue au prix de 44 554 euros au mètre carré à Boulogne-Billancourt. Une transaction exceptionnelle qui rafle la première place du podium à un duplex de 310 mètres carrés à Invalides dans le VIIe arrondissement, qui s'était négocié à 38 700 euros du mètre carré en 2017. Si le prix de vente de ce type de bien immobilier reste rare, il s'insère toutefois dans un contexte d'augmentation globale. Selon les chiffres du deuxième trimestre 2019 et les projections de prix calculées par la chambre des Notaires du Grand Paris, acheter un logement dans Paris intra-muros et sa proche banlieue devient de plus en plus cher. En 2019, le mètre carré moyen parisien était vendu à 10 080 euros -- une hausse de 6,1 % sur un an.Une réalité qui contraint les primoacquéreurs à s'éloigner toujours plus de la capitale pour bénéficier de prix plus abordables. Cette attraction se reflète dans l'augmentation des prix, tangible mais plus modérée qu'à Paris. Dans le 92, le 93 et le 94, l'augmentation atteint 4,5 % sur un an pour s'établir à 4 920 €/m² moyen dans le résidentiel collectif. Dans la grande couronne, les maisons connaissent une progression prudente, que les notaires chiffrent à 1,8 % sur un an. Fin septembre 2019, une maison se chiffrait à 382 200 € en moyenne - 825 000 € dans les communes les plus prisées des Hauts-de-Seine. Paradoxalement, cette augmentation ne semble pas freiner le marché de l'immobilier ancien. Au troisième trimestre 2019 et sur l'ensemble de la région, le nombre de ventes a augmenté de 9 % par rapport à la même période en 2018. Une progression qui s'explique en partie par le décalage entre l'offre -- très rare -- et la demande très forte dans le secteur.Dans le futur proche, les notaires prévoient une progression des prix de 5,9 % dès janvier 2020 pour les appartements (7 % à Paris, 5,8 % en petite couronne, 2,7 % en grande couronne). Le prix de vente des maisons particulières se stabiliserait à 311 400 € en janvier 2020, contre 310 500 en janvier 2019. Pour Paris, les notaires estiment un mètre carré moyen à 10 300 € en janvier. À plus long terme, les professionnels se questionnent sur la capacité des ménages à parvenir sereinement à la propriété, l'accessibilité étant conditionnée par les offres de crédit, les revenus ainsi que l'épargne disponible. L'augmentation perpétuelle de l'immobilier fait aujourd'hui face à la stagnation des revenus et des taux de produits d'épargne. Ces facteurs combinés indiquent que, si la tendance se maintient, les acquéreurs auront de plus en plus de difficultés à suivre les prix du marché.