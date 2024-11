Quoi de neuf en novembre ?-u_wsykkuwc0n-pixabay.jpg

Revalorisation du SMIC : une hausse anticipée de 2 %

Annoncée par le Premier ministre, la revalorisation du SMIC de 2 % prend effet dès le 1er novembre 2024, en anticipation de l’augmentation prévue pour janvier 2025. Cette hausse vise à compenser l'inflation et à soutenir le pouvoir d’achat des salariés les plus modestes. Le salaire minimum mensuel net atteint désormais environ 1 426 €, soit un taux horaire de 11,88 € pour 35 heures de travail hebdomadaire. Le montant brut s’élève à 1 801,80 €. Cette mesure concerne aussi les DOM-TOM, à l’exception de Mayotte où le SMIC horaire est fixé à 8,98 €. Outre cette augmentation, le montant du minimum garanti (indice utilisé notamment pour évaluer certaines prestations sociales) est relevé à 4,22 €.

Sécurité routière : pneus hiver obligatoires dans 34 départements

Du 1er novembre au 31 mars, les conducteurs circulant dans certaines zones montagneuses devront obligatoirement équiper leur véhicule de pneus hiver, ou disposer de chaînes ou de chaussettes à neige dans leur coffre. Cette règle vise à améliorer la sécurité routière et s'applique dans 34 départements couvrant les massifs des Alpes, des Pyrénées, du Massif central, des Vosges, et de la Corse.

Logement : début de la trêve hivernale

La trêve hivernale débute également le 1er novembre 2024, et se poursuivra jusqu’au 31 mars 2025. Pendant cette période, les expulsions locatives sont suspendues, offrant ainsi un répit aux locataires en difficulté. Cependant, des exceptions existent : les squatteurs, les personnes occupant un logement par voie de fait, ou encore les personnes pouvant être relogées dans des conditions adéquates ne sont pas protégées par cette mesure. De plus, durant cette période, les coupures de gaz et d'électricité sont interdites, bien que les fournisseurs puissent réduire la puissance de l'approvisionnement pour les ménages n’ayant pas réglé leurs factures, sauf pour ceux bénéficiant du chèque énergie.

Santé publique : le Mois sans tabac pour une vie sans fumée

La neuvième édition du Mois sans tabac commence également le 1er novembre 2024, incitant les fumeurs à relever le défi d'arrêter de fumer pendant 30 jours. Cette initiative mise en place par Santé publique France, en partenariat avec l’Assurance Maladie, propose un accompagnement gratuit et personnalisé, accessible par le biais de l’application Tabac Info Service et d’un suivi téléphonique. Des outils et des conseils sont fournis pour aider les participants, notamment un kit d’aide à l’arrêt disponible dans de nombreuses pharmacies et sur le site de Mois sans tabac. Les statistiques montrent que ceux qui parviennent à s’abstenir de fumer pendant 30 jours augmentent leurs chances de se libérer définitivement de cette addiction. Chaque année, le Mois sans tabac séduit un nombre croissant de participants, avec plus de 160 000 inscrits en 2023.