Quid de la réforme des retraites ?

Avec le confinement, le temps semble s'être arrêté : on ne sort plus, on ne voyage plus ; on ne va quasiment plus au bureau ; on ne manifeste même plus ! Cela dit, pourquoi manifester ? Les réformes qui fâchaient, sont elle aussi en mode pause... "J'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues, à commencer par la réforme des retraites", a en effet annoncé Emmanuel Macron le 16 mars dernier, en même temps que le confinement. Mais alors qu'en est-il exactement de la réforme des retraites ? Où en est-elle, et que va-t-il en advenir... Suspension, modification, abandon ?

Feuilleton réforme des retraites... Rappel des épisodes précédents !

Et depuis le 16 mars dernier ?

En juillet 2019, Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire aux retraites présentait son rapport, provoquant immédiatement une levée de boucliers, avec, notamment, une focalisation énorme qui portait sur « l'âge d'équilibre ». Sachant que la partie serait difficile, l'exécutif affichait pourtant un objectif clair et volontaire : obtenir un vote définitif d'ici l'été 2020. Alors que les plus grandes grèves qu'aient connues les français battaient leur plein, Édouard Philippe, annonce en décembre 2019, que l'âge pivot serait applicable dès 2022 pour atteindre 64 ans en 2027... Il perd ainsi le soutien du principal syndicat favorable au régime à point, la CFDT. Sous la pression des grèves, le gouvernement finit par retirer du projet de loi, l'article 56, relatif à l'âge pivot. L'examen par l'Assemblée nationale du projet de loi démarre donc le 17 février privé de cet article. Compte tenu du nombre pléthorique d'amendements déposés, Édouard Philippe après validation du Conseil des ministres du 29 février, utilise l'article 49. 3, et passe en force. Le projet de loi est ainsi adopté en première lecture les 3 et 5 mars derniers. Afin que le projet de loi organique puisse être adopté après l'engagement de la procédure accélérée, les deux textes étaient planifiés pour être examinés en avril au Sénat. Une réunion plénière planifiée début avril devait quant à elle présenter ses conclusions à la fin du même mois. Mais l'arrivée du Coronavirus a chamboulé cet agenda...Le Covid-19 aura donc réussi là où ont échoué des manifestations amenant jusqu'à 1,8 millions de Français dans la rue : stopper le processus ! Depuis, les petites phrases se succèdent... Après avoir annoncé la « suspension » de la réforme, Emmanuel Marcon déclarait « le jour d'après ne sera pas un retour au jour d'avant », sentence interprétée par certains comme une annonce sibylline d'abandon de la réforme des retraites. Puis, Gilles Le Gendre, le chef de file des députés LREM faisait un nouveau petit pas en arrière : "Si elle empêche le pacte républicain de se conclure, la réforme des retraites devrait être de mise de côté », annonçait-il le 12 avril dernier. Enfin, le député LREM du Val-d'Oise Aurélien Taché estimait, que la "donne politique a changé", et que "la réforme n'est plus le sujet". Difficile, dans ce contexte de prédire ce qu'il va advenir de la plus grande réforme voulue par le quinquennat Macron : entre projet de loi de finance et projet de loi de financement de la sécurité sociale, l'agenda parlementaire est chargé à partir d'octobre. Si l'examen est repoussé à 2021, c'est-à-dire à un an de l'élection présidentielle, la pause pourrait bien durer, et le système rester inchangé jusqu'à nouvel ordre !