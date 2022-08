Préparer un projet, faire face à un coup dur, anticiper un achat coûteux : épargner peut également avoir du sens pour les plus jeunes. Mais comment choisir le meilleur placement financier quand on débute dans la vie active ?

Quels sont les meilleurs placements pour les jeunes ? - iStock-fizkes

Les livrets : une valeur sûre

Autant être clair d'emblée : devenir millionnaire avec les cryptomonnaies est un projet illusoire et utopique ! Le jeune épargnant tenté par l'expérience du bitcoin peut malgré tout y consacrer une petite part de son épargne (une mise de 10 % semble raisonnable), mais en prenant soin d'opter pour l'un des acteurs enregistrés auprès de l'Autorité des marchés financiers. Miser sur les placements classiques reste la démarche la plus sécurisée, à plus forte raison pour un jeune public qui a peu de moyens financiers. Le marché traditionnel se divise en plusieurs produits phares, qui ont en commun l'avantage d'une épargne de précaution disponible à tout moment : le Livret jeune : les 12 - 25 ans peuvent y déposer jusqu'à 1 600 €, et ne peuvent en détenir qu'un seul. Il est défiscalisé, les intérêts perçus sont donc nets d'impôt et de prélèvements sociaux. Sa rémunération, qui ne peut être inférieure au Livret A, passe à 2 % à compter du 1er août 2022. Quand le Livret jeune est saturé ou quand le jeune atteint 26 ans, d'autres options sont possibles : le Livret A : sa rémunération passera au 1er août 2022 à 2 % net d'impôt (au lieu de 1 %), jusqu'à 22 950 € déposés ; le LEP (Livret d'épargne populaire) : ouvert aux jeunes qui ne sont plus rattachés au foyer fiscal de leurs parents, il rapportera 4,60 % par an à partir du 1er août 2022 (au lieu de 2,20 %), soit plus du double du Livret A. Par contre, il est soumis à conditions de revenus : le revenu fiscal de référence d'un jeune célibataire ne devra pas dépasser 20 296 € pour 2022. le PEL (Plan épargne logement) : pour les comptes ouverts depuis mi-2016, sa rémunération est limitée à 1 % brut, ce qui le rend désormais impopulaire chez les jeunes. D'autres modes de placements traditionnels existent, tels que l'immobilier locatif, l'assurance vie ou le PER (Plan d'épargne retraite). Ils attirent peu le jeune public, mais ils peuvent constituer des produits intéressants sur le long terme.

L'économie sociale et solidaire : un investissement éthique

La jeune génération est de plus en plus attachée à la notion d'investissement vertueux , et au fait de donner du sens à son épargne. Les placements responsables et solidaires ont donc le vent en poupe, y compris dans cette tranche d'âge. Les banques et assurances constituent les canaux classiques pour défendre une cause sociale et/ou environnementale en plaçant son argent. Parmi tous les produits disponibles, un jeune majeur peut notamment opter pour un LDDS (Livret de développement durable et solidaire). La Nef et le Crédit Coopératif sont les chefs de file historiques des banques éthiques, mais d'autres commencent à leur emboîter le pas, notamment la banque en ligne Helios et la Banque Postale. Il est également possible d'investir directement dans des entreprises sociales, ou de transiter par des plateformes de financement participatif qui permettent de financer des projets solidaires, locaux ou à impact environnemental positif (Lita.co, Miimosa, etc.). Le conseil de base, face à cette multitude de possibilités, est de prendre le temps de se renseigner et de comparer les différentes options.