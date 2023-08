Quelles sont les astuces pour réduire la facture de la rentrée scolaire ?

Si les prix des fournitures scolaires sont en hausse dans les rayons, il est toutefois possible de réduire le montant de votre ticket de caisse.

Si vous n’avez pas encore acheté les fournitures scolaires de vos enfants, de mauvaises surprises vous attendent. La facture s’annonce une nouvelle fois particulièrement salée. Selon l’UFC Que-Choisir, il faut prévoir une hausse de 10% sur « les stylos, cahiers, règles et autres matériels » par rapport à l'année dernière. Ce sont «l es produits de papeterie qui ont subi la plus forte inflation, à 14% », précise l’association de consommateurs. Pour compenser ces frais supplémentaires, l’ allocation de rentrée scolaire , versée en ce mois d’août à 3 millions de familles, a été revalorisée de 5,6%. Pour éviter d’exploser votre budget, Le Figaro vous livre quelques astuces.

Anticipez les achats

Si la rentrée scolaire semble encore loin, mieux vaut ne pas attendre le dernier moment pour acheter les fournitures scolaires. « Les recherches [sur ces produits] sont de plus en plus anticipées », relève Henri-Noël Bouvert, directeur général de la France pour Tiendeo, qui répertorie les promotions des enseignes. « Les groupes anticipent aussi de plus en plus avec des offres promotionnelles dès le début du mois de juillet », complète-t-il. Les stocks s’amenuisent donc au fil des semaines, jusqu’à l’épuisement des références. Si votre enfant souhaite par exemple un agenda particulier, mieux vaut donc lui acheter en amont, au risque de devoir changer de produit.

Comparez les prix des produits

Fournitures scolaires : la Répression des fraudes enquête sur «les hausses des prix» en rayon

Comme pour l’ alimentation , il est primordial de comparer les prix des fournitures scolaires, qui peuvent varier de plusieurs centimes entre deux enseignes différentes. Un lot de dix stylos-billes BIC est par exemple proposé à 2,99 euros dans un magasin de grande distribution, tandis qu’ils sont affichés à 2,29 euros chez un concurrent. « Il faut faire attention, regarder article par article et prix par prix », mentionne Jamy Belkiri, présidente de l’association de consommation Familles de France. Faire preuve de patience vous permettra ainsi d’économiser quelques euros sur votre ticket de caisse.

Privilégiez les références de marque distributeur

Une règle en plastique, qu’elle soit de marque Maped ou de marque distributeur, aura la même utilité et permettra à votre enfant de tracer un trait droit. Si l’on compare deux règles de 30 centimètres chacune, à qualité équivalente, celle de Maped est proposée à 0,99 centime, contre 0,79 centime pour une référence Carrefour. « Les enseignes proposent pas mal d’offres alternatives aux marques classiques », explique Henri-Noël Bouvert. À noter que certains produits premiers prix se trouvent en bas des rayons et qu'il faut parfois ouvrir l’œil pour les repérer.

Pensez aux achats groupés

Dans une même classe, voire dans la même école, les listes de fournitures scolaires demandées par les professeurs sont sensiblement similaires. Il peut donc être intéressant de commander en une seule fois une trentaine de cahiers, et de partager la note entre tous les parents. « Faire des achats groupés permet de réaliser jusqu’à 30% d’économies », assure Jamy Belkiri. Si cela demande un peu d'organisation, l’initiative peut être menée directement par la direction de l’école. Reste à évoquer l’idée avec le futur professeur de vos enfants. Et s’il est trop tard pour cette année... Pensez-y pour la prochaine rentrée.

N’oubliez pas les dons de particuliers

Ne rien payer est encore la meilleure manière de réduire ses frais de rentrée. Des sites comme Leboncoin ou Geev proposent à leurs utilisateurs de donner gratuitement des objets du quotidien. En 2022, 150.000 fournitures ont ainsi été mises en ligne sur Geev et l’entreprise en prévoit « entre 180.000 et 200.000 pour 2023 ». Pour les trouver, il suffit de renseigner sa localisation, de regarder autour de chez soi si des articles sont disponibles et de contacter la personne qui a mis en ligne l’annonce. « Il y a toujours des stylos, des feuilles ou des sacs disponibles », souligne Hakim Baka, cofondateur de Geev, qui ajoute « un pic de recherches sur l ’ application à partir du 15 août ».

À l’inverse, si votre enfant n’utilise plus certaines fournitures, vous pouvez créer gratuitement des annonces de dons. Cela permettra non seulement à un autre élève d’en profiter, mais aussi de faire du tri dans vos tiroirs.