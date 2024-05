Quelles économies ferez-vous en installant des panneaux solaires ?-iStock-Paul Bradbury.jpg

Réduire sa facture d’électricité

Les panneaux solaires peuvent être exploités partout en France, certes ! Cependant, force est de reconnaître que leur rendement dépendra de différents critères, dont le premier est l’ensoleillement. Ensuite, vont entrer en ligne de compte le type de panneaux (thermiques, photovoltaïques ou hybrides), leur orientation, ou encore leur inclinaison. Si l’on en croit les promesses d’EDF, un dispositif optimum de panneaux photovoltaïques pourrait permettre à un foyer de couvrir 20% de ses besoins en électricité, voire jusqu’à 50% s’il a la capacité de stocker l’énergie qu’il produit.

Revendre tout ou partie de son stock

Utiliser sa production énergétique pour réduire sa facture d’électricité, c’est bien. En tirer un revenu, c’est encore mieux ! Or, depuis février 2000, EDF et les Entreprises Locales de Distributions (ELD) ont l’obligation légale de racheter, sous certaines conditions, la production photovoltaïque des particuliers. Ce dispositif de vente réglementée appelé EDF OA, permet d’injecter dans le réseau public tout ou partie des stocks produits, en échange d’une rémunération. Le tarif de rachat du kWh photovoltaïque est fixé par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et évolue chaque trimestre. Il dépend de la puissance-crête de l’installation, et est différent si le foyer est en autoconsommation ou en revente totale, cette seconde option offrant un tarif plus favorable. Le particulier déclare sur le site d’EDF OA, l’index de production, issu de son compteur Linky, puis, il adresse une facture annuelle à EDF OA, qui, contractuellement, la règle sous 30 jours. A titre d’information, pour le premier trimestre 2024 les tarifs d’achat pour une vente de la totalité d’une production photovoltaïque allaient de 12,02 à 17,35 centimes d’€/kWh, en fonction de la puissance de l’installation.

Aides, primes et autres avantages fiscaux...

Transition énergétique oblige, les pouvoirs publics encouragent fortement les alternatives aux fossiles. Les installations solaires bénéficient ainsi notamment : d’un taux de TVA réduit, pour les panneaux thermiques et photovoltaïques d’une puissance inférieure ou égale à 3 kWc (10 % au lieu de 20 %), du dispositif « MaPrimeRénov » pour les panneaux thermiques et hybrides, de la « prime à l’autoconsommation », laquelle est variable (de 80 à 380 €/kWc selon la puissance de l’installation) et répartie sur les cinq premières années de fonctionnement, de « l’éco prêt à taux zéro » pour les panneaux thermiques, de la « Prime Énergie », pour les travaux de chauffage, d’une exonération d’impôts sur les revenus perçus lors de la revente, si la puissance de l’installation ne dépasse pas 3 kWc.