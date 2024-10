Que sont les stablecoins ? -WorldSpectrum-pixabay.jpg

Les stablecoins : une cryptomonnaie stable

Les stablecoins sont un type de cryptomonnaie conçu pour contrer l’une des principales critiques à l'égard des cryptos : leur volatilité. Contrairement au bitcoin ou à l'ethereum, dont la valeur peut fluctuer de manière spectaculaire, les stablecoins sont arrimés à des actifs traditionnels, comme des monnaies fiat (dollar, euro, etc.) ou encore des matières premières (or, pétrole). L’un des stablecoins les plus connus, le Tether (USDT), est par exemple arrimé au dollar américain, garantissant que chaque jeton vaut toujours environ un dollar. De même, d’autres stablecoins comme l’USD Coin (USDC) ou le Binance USD (BUSD) respectent ce principe. Cette stabilité a permis aux stablecoins de se positionner comme des piliers majeurs de l’industrie, facilitant les transactions rapides et sans pertes de valeur à travers le monde.

Un rôle clé dans l'industrie des cryptomonnaies

Les stablecoins occupent une place centrale dans l’écosystème des cryptomonnaies. Ils sont utilisés à la fois pour effectuer des transactions à moindre frais, échapper à la volatilité, mais aussi pour éviter les complications liées à la conversion en monnaie fiduciaire. En effet, avant l’apparition des stablecoins, il fallait souvent passer par plusieurs étapes fastidieuses pour sécuriser ses gains ou effectuer des arbitrages entre différentes cryptomonnaies. Les stablecoins ont simplifié ce processus. En 2024, la capitalisation totale des stablecoins a dépassé 160 milliards de dollars, témoignant de leur adoption massive. Les plus populaires, tels que le Tether (USDT), l’USD Coin (USDC) et le Binance USD (BUSD), dominent largement le marché, représentant une grande part des transactions en cryptomonnaies. Ils permettent non seulement de réaliser des gains en évitant les pertes liées à la volatilité, mais aussi de profiter d’opportunités d’investissement de manière instantanée.

Divers types de stablecoins : centralisés et décentralisés

On distingue principalement trois catégories de stablecoins. Les stablecoins centralisés, comme le Tether ou l’USD Coin, sont adossés à des réserves de monnaies traditionnelles gérées par une entité centralisée. Ces derniers sont les plus répandus et représentent la majorité des transactions. Ensuite, il existe des stablecoins décentralisés garantis par d'autres cryptomonnaies (comme le DAI), qui tentent de maintenir une valeur stable en utilisant des mécanismes complexes de garantie et de surcollatéralisation. Enfin, des stablecoins algorithmiques se distinguent en maintenant leur parité grâce à des algorithmes qui ajustent automatiquement leur offre en fonction de la demande.

Vers une réglementation et une adoption accrue

Alors que l’industrie des stablecoins continue de croître, elle suscite également l’intérêt des régulateurs. En Europe, le règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets) qui doit entrer en vigueur en décembre 2024, vise à encadrer ces actifs numériques pour éviter les abus et harmoniser les règles entre les différents pays membres. Cette réglementation pourrait bien marquer un tournant pour les stablecoins en Europe, notamment avec l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, comme la Société Générale qui prévoit de lancer un stablecoin adossé à l’euro, le CoinVertible (EURCV).