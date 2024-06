Que feriez-vous si vous étiez « très riche » ?

« Ah si j'étais riche… » Selon une étude de l'application d'investissements Goliaths réalisée auprès de 3 105 personnes, près de trois Français sur quatre rêvent de devenir un jour très riches (« oui absolument » à 54 % et « oui mais modérément » à 24 %). Et ils seraient de plus en plus nombreux.

Pour près d'un sondé sur deux (57 %), il faut disposer de 20 et 30 millions d'euros pour être « très riche ». Ils sont 24 % à évaluer le seuil entre 10 millions et 20 millions et seulement 2 % des Français à estimer qu'il suffirait de 1 à 5 millions d'euros.

Que feraient les Français de telles sommes ? Sans surprise, l'écrasante majorité (82 %) arrêterait de travailler et plus des trois quarts partiraient tout le temps en vacances. Près d'un sur quatre (23 %) continuerait à vivre normalement. Impôts, immobilier, successions : ce qui risque de changer pour les épargnants

Pour atteindre leurs rêves de fortune, les sondés disent investir dans l'immobilier (58 %), en travaillant beaucoup (55 %), en jouant au loto (38 %), en attendant un héritage (27 %) ou en devenant influenceur (26 %). 11 % y travaillent en espérant… épouser une personne riche.

D'après l'Insee, le niveau de vie médian de la population s'élevait en 2021 à 23 160 euros par an, soit un revenu disponible de