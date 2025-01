Que diriez-vous de vivre dans d’anciennes écuries?

En achetant ces anciennes écuries tourangelles, vous pouvez circuler librement dans le parc de l’ancien château, devenu aujourd’hui une copropriété.

C’est un bien étonnant qui est mis en vente par le réseau Espaces Atypiques, pour 1.580.000 euros. Il s’agit d’anciennes écuries situées aux portes de Tours, à environ 15 minutes en voiture du centre-ville. Le bâtiment est né à l’initiative d’Alfred Mame, petit-fils du fondateur de l’imprimerie éponyme, très connu des Tourangeaux. Il avait notamment créé une cité pour loger ses ouvriers, des maisons individuelles pleines de charme qui existent encore aujourd’hui.

Un monogramme aux initiales d’Alfred Mame orne toujours le plafond du couloir. Les anciennes écuries en forme de fer à cheval surprennent par leurs façades en briques, alors que la région donne plus couramment dans la pierre blanche. Dans l’ancienne sellerie, les boiseries ont été conservées sur tous les murs, ainsi que les porte selles et porte harnais. Le sol est recouvert d’un parquet à points de Hongrie et le plafond orné de moulures.

« Nous commercialisons uniquement les anciennes écuries mais à 200 mètres se trouve l’ancien château devenu une copropriété. Les habitants se partagent les 30 hectares du jardin de l’ancien château. Les anciennes écuries ne sont pas fermées, et les propriétaires peuvent circuler librement dans la forêt environnante de l’ancien château, un cadre incroyable », souligne le conseiller chargé de la vente des anciennes écuries de plus de 1200 mètres carrés, Yann Gasnier. En plus de leur parc planté d’arbres centenaires qui s’étend sur près de 2 hectares, les propriétaires ont donc la possibilité de profiter d’espaces verts à perte de vue.

Un futur hôtel?

Une proximité des anciennes écuries avec l’ancien château qui peut aussi être un inconvénient. « Des projets événementiels comme des mariages ... peuvent être difficiles à mettre en place avec la copropriété située à côté. Même s’il n’y a pas de vis-à-vis direct, je ne recommande pas d’activités nocturnes afin de ne pas provoquer de nuisances sonores », précise l’agent immobilier. Les propriétaires actuels ont mis à disposition les installations des anciennes écuries pour des séminaires, des workshops, de la location de bureau et des showrooms. Ils louent également deux 3-pièces dans le château en location saisonnière.

« Ils ont fait beaucoup de travaux et ont notamment changé 70 huisseries pour rendre étanches les anciennes écuries. Une marquise en verre a été entièrement refaite tout comme l’appartement dans lequel ils vivent au premier étage sous l’horloge », détaille Yann Gasnier. Selon lui, « on peut facilement penser à un projet hôtelier. Le bien a été réhabilité à 80% mais il reste l’aile droite du premier étage qui est encore brute ». Un auditorium a été aménagé au rez-de-chaussée du pavillon nord: 38 places assises ont été réparties. C’est le groupe Axa, à qui le bien a appartenu, qui a installé un centre de formation dans ces murs et a créé un auditorium équipé d’un système audiovisuel et d’une sonorisation.