Quand liquider sa retraite devient un jeu d'enfant

L'Agirc-Arrco propose à destination des lycéens et étudiants un jeu immersif qui les plonge dans le parcours d'une demande de retraite.

Avis aux amateurs d'énigmes! L'Agirc-Arrco, la caisse de retraite complémentaire des salariés du privé, propose à destination des lycéens et étudiants un jeu immersif pour mieux comprendre les mécanismes mais aussi découvrir les métiers et les valeurs de la protection sociale.

«Mission liquidation» est une sorte d'«escape game», qui se joue en ligne et plonge le joueur dans le parcours d'une demande de retraite. En moins de 40 minutes, il doit déposer le dossier de retraite de Mamie Suzy et s'assurer qu'elle sera vite payée, sans tomber dans les pièges du Kaméléon, son ennemi juré... Tout au long de sa mission, le joueur côtoie une variété de profils: juriste expert, développeur informatique, liquidatrice des demandes de retraite, conseillère retraite ou encore une chargée d'intervention sociale...

Alors que les jeunes ont souvent, par méconnaissance, une image poussiéreuse et rébarbative des organismes de protection sociale, c'est l'occasion pour l'Agirc-Arcco de faire découvrir la diversité de ses métiers et tenter d'attirer des talents. «Variés et emprunts d'innovation, les métiers de la retraite ont tout pour attirer les jeunes à la fois en quête de sens et d'évolution professionnelle», assure son directeur général, François-Xavier Selleret.

Dans cette optique, le régime avait déjà lancé cet été un jeu sur smartphone, CaatStellar , pour faire comprendre les fondamentaux du système de retraite par répartition. Il accueille aussi chaque année 1000 collégiens en stage de 3e - en distanciel cette année -, et propose même des stages de découverte aux enseignants. Un effort louable!