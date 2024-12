Quand la crise du logement contraint un quadragénaire à louer une chambre dans... une maison de retraite

Ce quadragénaire ne pensait pas intégrer une résidence pour senior aussi tôt. (Illustration) (BeatriceBB /Pixabay)

La crise du logement continue de bouleverser la vie de nombreux Français, lesquels sont parfois contraints de trouver des solutions étonnantes. À Loudéac, une petite commune des Côtes-d’Armor autrefois connue pour son accessibilité, il devient de plus en plus difficile de dénicher un logement, comme peut en témoigner un homme d'une quarantaine d'années contraint de louer une chambre dans une maison de retraite, rapporte Le Courrier Indépendant .

Confronté à une récente séparation, cet habitant n'a eu d'autre choix que de poser ses valises dans la Résidence Eléade de Loudéac. Il espère trouver rapidement une autre solution. « En attendant, je vis à la résidence. Ils sont très gentils, mais bon… » , a confié ce résident, dont le jeune âge fait chuter la moyenne de l'établissement.

De nombreux cas

Son cas n'est toutefois pas isolé. Comme lui, un couple s'est récemment heurté au manque de logements disponibles dans la commune. Ces Bretons ont en effet été surpris de constater une nette dégradation du marché locatif depuis la pandémie. « Jamais je n’aurais pensé qu’il serait si compliqué de se loger à Loudéac… , a témoigné la jeune femme. Même nos proches qui habitent ici ont aidé à la recherche, mais rien. »

À l'instar du quadragénaire, le couple n'a eu d'autre choix que d'intégrer temporairement une résidence senior. « La directrice a été super, et l’accueil y est vraiment bon. Mais c’est un peu tôt pour nous de vivre dans une résidence » , a ajouté cette nouvelle venue dans la commune.

Un étudiant en maison de retraite

Les personnes âgées ne sont pas non plus épargnées. À 82 ans, un retraité de Loudéac pensait avoir quelques années devant lui avant de vivre en résidence. Mais l’impossibilité de trouver un logement accessible l’a contraint lui aussi à intégrer une maison de retraite plus tôt que prévu.

Or ces difficultés d'accès au logement ne touchent pas que la petite commune bretonne. Confronté à la crise du logement, un étudiant lyonnais s'est récemment installé dans un établissement pour seniors en échange de services auprès des résidents, rapporte BFM Lyon . Un compromis qui lui permet de travailler dans le calme à un prix défiant toute concurrence.